Pedro Franco: “No es el primer incidente que ocurre con el acopio de madera. Hay muchas cosas para trabajar”

Este fin de semana se logró controlar el incendio en el Aserrador «El Litoral» en la ciudad de Tolhuin, luego de un arduo trabajo.

El interventor de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Tolhuin, Pedro Franco conversó con FM FUEGO al respecto. “Ayer al mediodía se hizo la última reunión del comité de emergencias que se dispuso en el lugar. Si bien el fuego no está extinguido, está controlado, producto de la gran cantidad de tierra que se dispuso.

El fuego sigue activo, pero no está en la superficie. “El fuego se encuentra debajo de este montículo de tierra. El perímetro del lugar donde se encuentra es de 400 metros. 150 mil metros cúbicos de acopio de madera y aserrín que está hace más de 4 años. Una altura de 35 metros aproximadamente, porque la superficie de tierra hacia abajo, hacen un pozo de 5-6 metros, a esto sumado lo que teníamos en la vista, hicimos un cálculo de 40 metros. 9.200 metros cuadrados de la superficie, era un acopio bastante importante, por lo que ay una guardia permanente en el sector. Ya se retiraron las unidades que vinieron de apoyo de Río Grande y de Ushuaia, por lo que ya quedó en manos de bomberos de Tolhuin, Defensa Civil Municipal, y algunas autoridades de protección civil.”

Franco repasó las características y el inicio del hecho “El domingo pasado empezó este incendio, esa noche se extingue y al otro día con la luz del día, nos dimos cuenta la magnitud del problema. Si bien el fuego no estaba en la superficie, sí estaba por debajo. Realizamos un informe notificando a las actividades provinciales para que se empezaran a movilizar a los distintos cuarteles de las provincias. El día martes a las 23:00hs se activa la unidad de Ushuaia y luego distintas defensas. Fue un trabajo de 24hs, en la cual se trabajó tanto de manera logística como administrativa, que finalmente dio su resultado.”

Respecto a si el incendio fue intencional o no, dijo “Esa información oficial no hay. Eso lo determinan las autoridades que trabajaron respecto a eso. Lo que hay que tener presente es que esto marca un antes y un después para que se tomen cartas en el asunto. No es el primer incidente que ocurre con el acopio de madera. Hay muchas cosas que regular, más teniendo en cuenta que llega el verano y hay más riesgo de incendio forestales.”