Paso Fronterizo San Sebastián Durante la primera quincena hubo un movimiento de 35304 personas

El secretario de Limites y Fronteras de la provincia Néstor Granja se refirió a lo que ha sido el movimiento en el paso fronterizo San Sebastián durante la primer quincena de 2016.

Al respecto señaló que “hubo un ingreso de 15089 personas, y un egreso de 18124, esto separando lo que es particulares y ómnibus, sin contar los tripulantes que son los que manejan los camiones, y si sumamos a todo el tránsito que se han realizado en la frontera entre entradas y salidas, sumamos un total de 35304 personas a lo largo de 2019”.

Asimismo el funcionario provincial realizó una comparación con respecto a igual cantidad de personas que salieron e ingresaron durante el año pasado para la primera quincena, para lo cual manifestó que “el año pasado el egreso de personas fue de 23586 personas, mientras que el ingreso a la provincia fue de 19970 personas, números superiores a los de este año”.

También remarcó que para el “mes de diciembre también bajó el movimiento de personas con respecto a año anteriores”, dijo, al tiempo que agregó que “durante esta segunda quincena estará llegando la gente que se fue de vacaciones durante el mes de diciembre, siendo que el año pasado hubo un total de 92 mil tránsito entre entradas y salidas”.

Recordó que durante el mes de enero de 2018 terminó con un “total de ingresos de 48208 personas, y egresaron de la provincia 45245, con lo cual todavía estamos con más 25 mil personas debajo de aquel número”.

Granja resaltó que el “Paso Fronterizo se encuentra abierto durante el verano durante las 24 horas, siendo que a partir del 30 de marzo se vuelve a cambiar el horario de 8 a 22 horas”.

Igualmente sostuvo que “los mismos entes nacionales reforzaron su dotación de personal, y la diferencia con años anteriores, si bien el tránsito es continuo, no salen toda junta, con lo no ha habido demoras, ni problemas de ningún tipo en cuanto a documentación, con lo cual el Paso ha funcionado muy bien”.

Finalmente indicó que “estamos a la espera de que se finalice la obra del nuevo módulo de egreso del Paso Fronterizo que separaría el flujo de tránsito, y sería más ágil lo que es el control, recodando que todo el sistema del nuevo módulo será de cabinas, como si fuera un peaje, como lo es en Iguazú, con lo cual la gente no se bajará del auto, siendo más ágil el control con la presentación de la documentación, y en base a esto al tener un edificio nuevo, con instalaciones más grandes y acordes al resto del país, ver la posibilidad de comenzar a trabajar con la integración del Paso Fronterizo para que los dos países hagan los que es entrada y salidas dentro del mismo complejo”.

