El Juzgado donde se presentó emitió la sentencia rechazando el recurso de amparo interpuesto por el abogado Jorge Pintos donde se solicitaba que no asumiera como Camarista Daniel Alejandro Sacks tal como lo resolvió el Consejo de la Magistratura.

El propio Pintos indicó “Me avisaron de mi estudio que notificaron la sentencia del Juzgado y que rechazaron el amparo, entre los fundamentos se señala que no se da lugar porque no estoy legitimado por no haber participado en el concurso”

Asimismo, el letrado adelantó que presentará una medida para que se declare inconstitucional la designación del Camarista

“El Juez no podrá jurar, porque no se resolvió la cuestión de fondo, lo que me llama la atención el que no hayan hecho referencia al proceso de elección”, destacó.

