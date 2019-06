NUEVA MODALIDAD DE TURNOS EN EL HOSPITAL RIO GRANDE

RIO GRANDE.-Nuevo sistema de turnos en el hospital regional, turnos y otras formas de contacto con los pacientes, redes sociales, watsap, instagram y mensajes de texto será el nuevo «Contact Center del Hospital, habrá llamadas 48 hs antes para confirmar los turnos o cederlos a otros.Por eso el Secretario de Salud Zona Norte, Dr.Diego Cerrudo anunció hoy a través de FM FUEGO anunció la nueva modalidad de entrega de turnos donde se busca poner fin a un problema de larga data.En ese sentido el Doctor Diego Cerrudo anunció » estamos trabajando con este sistema, con nuevas agendas disponible para ls ciudadanos que puedan venir al hospital a sacar turno en cualquier momento del dia , somos concientes que hemos avanzado mucho, cuando llegue al hospital teníamos cola a las 3 de la mañana de personas para sacar un turno , existían los «coleros» y siempre dijimos que los coleros no eran un problema , no podíamos agarrarnos con los coleros , porque de ultima eso era un trabajo que ellos tenían es mas hasta hoy tal vez existan porque una persona mayor que hoy no puede venir a buscar un turno en estas condiciones climáticas y decide darle un dinero a alguien que saque un turno bueno,no se puede negar,y eso ocurría porque los turnos estaban mal programados en la institución, nosotros al abrir la agenda dpara sacar los turnos de 8 a 20 hs, en sacar un turno cuando deseen , aquella modalidad del colero va a desaparecer , pero nosotros tenemos una deuda con la comunidad , por eso con este sistema desde la semana pasada es el «Contact Center » eso abre otras vias de comunicación con el usuario ademas del teléfono, se podrán utilizar redes sociales, instragram , watsap, mensajes de texto , o sea por esos medios llamamos a los pacientes que sacaron un turno 48 hs antes de su turno , ahí le recordamos que turno tiene dia y hora y si vendrá a utilizar, tal vez por distintos motivos no puede venir u otro motivo y lo cancela, ahi liberamos ese turno y contactamos a otra persona que lo requeira porque tenemos la lista de pacientes que si pueden acceder ese dia y los agregamos, si bien es cierto es un mecanismo nuevo a mejorar, creo que comenzamos a resolver el problema de turnos definitivamente»sostuvo el Doctor Diego Cerrudo, Secretario de Salud, Zona Norte.

