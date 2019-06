Niunamenos marchará hoy en Río Grande

A cuatro años del primer «Ni Una Menos», las organizaciones de mujeres, volverán a las calles hoy lunes y se realizarán movilizaciones en todo el país. Rio Grande, no será la excepción y al respecto, Natacha Sandoval integrante de la colectiva “féminas al viento”, en diálogo con FM FUEGO manifestó “ en esta 5ta convocatoria llamamos a todas las organizaciones feministas y sociales de la ciudad centros de estudiantes y mujeres , bajo el lema “ El ajuste es violencia y el Estado es responsable” porque entendemos que los ajustes que está realizando el gobierno de Cambiemos no solo los está padeciendo la clase trabajadora sino también las mujeres”

Asimismo agregó “ La problemática de la violencia de género, es una lucha interminable, y por eso estamos pidiendo junto con otras organizaciones sociales“ La ley de Emergencia Nacional por Violencia de Género” , estamos pidiendo que Macri pueda realizar este decreto, porque lo que necesitamos es contar con recursos económicos para poder cubrir la demanda de las compañeras , que desde su bolsillo, ayudan como pueden a otras mujeres que viven situaciones de violencia, y entendemos que ese es el rol que debería cumplir el Estado y no está sucediendo.”

Por otra parte , al ser consultada sobre los índices de violencia en la provincia, la integrante de la colectiva dijo “ Río Grande, no es la excepción de la violencia de género , de hecho, ahora gracias a las redes sociales se pueden visibilizar los números y cada vez son más alarmantes los casos de abusos , de femicidios, de violencia , no solo en el país sino en la región , se mata una mujer cada 30 horas , y entendemos también que sin aborto legal seguro y gratuito no hay #niunamenos” remarcó.

Finalmente Sandoval reiteró que la concentración principal será hoy, lunes 3 a las 17:30 en la Plaza de las Américas.

