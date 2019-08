Multisectoriales de derechos Humanos, realizaron acto pidiendo el no cierre de la causa por la muerte de Santiago Maldonado

El pasado jueves las Multisectoriales de Derechos Humanos de Ushuaia y Río Grande realizaron actos con distintas intervenciones artísticas por los dos años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Las mismas coincidieron con el acto central que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto , Elias Piñeyro, representante de la Multisectorial de Derechos Humanos de Rio Grande, se refirió en diálogo con FM FUEGO.

“Este jueves 1 de agosto, se cumplieron 2 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y desde la Multisectorial de Ushuaia y Rio Grande se llevaron actos en las dos ciudades en los que se realizó la lectura de un documento único en el cual seguimos exigiendo verdad , justicia y el no cierre de la causa acompañando a la familia en su reclamo para que no se cierre la causa judicial”, queremos que siga caratulada como desaparición forzada , porque nosotros sabemos que Santiago desapareció en medio de un operativo represivo de gendarmería nacional , que apareció tiempo después en un lugar que ya había sido rastrillado , que la autopsia demostró que la causa de muerte fue violenta, y que él no estaba en ese río veraneando como se dijo, sino que fue en medio de una represión”.

“También , continuó , rechazamos y reprochamos no solo los dichos de la Ministra Bullrich en la cual manifiesta abiertamente su apoyo a este proyecto del servicio cívico voluntario en manos de Gendarmería, alegando que esta entidad tiene más valor que la educación pública , sino también los dichos del propio Ministro de Educación, quien manifestó que es para los jóvenes que no están estudiando ni trabajando , cuando en realidad él, es el máximo responsable que los jóvenes no estén dentro de las instituciones educativas , porque entendemos que allí es donde los jóvenes tienen que estar, en las escuelas, y no en manos de las fuerzas del estado”

“Por esta razón , esperamos que la causa siga abierta y exigimos memoria verdad y justicia, no solo por Santiago, sino por todos aquellos que han muerto en manos de las fuerzas represivas del Estado” concluyó.

