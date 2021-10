Mujer denunció en Facebook violencia de género por parte de su ex pareja

Una mujer denunció violencia de género a través de una publicación de Facebook.

Los autores del hecho habrían sido su ex pareja, con quien tiene 2 hijos en común y su novia actual.

Uno de los móviles de FM FUEGO logró una entrevista telefónica con la víctima, quien brindo detalles del momento de la feroz golpiza.

“Ambos llegaron a mi casa a dejarme unas cosas. No quisieron entrar a mi nene. El padre de mis hijos empezó a insultarme y agredirme. Cuando entro a mi casa, la actual novia comienza a insultarme.”

La vecina continuó el relato “Cuando me doy la vuelta, sentí los pasos del papá de mis hijos hacia mi, automáticamente ella me tira del pelo, tirándome al piso y comenzó a pegarme. Él me agarró de los brazos y los pies para que no me mueva y ella pudiera continuar pegándome. Una amiga que estaba conmigo intentó ayudarme, pero él la empujaba para que no pudiera hacerlo”

Así mismo añadió “Al parecer quedé inconsciente, porque al momento que llegó el marido de mi amiga a buscarla, me comentó que yo estaba tirada en el piso mientras mi ex pareja me pateaba aunque no recuerdo de eso. Desconozco si perdí el conocimiento o no. Todo esto pasó delante de mi amiga y mis hijos dentro de mi domicilio.”

Sobre su estado de salud comentó “Tengo la cara desfigurada. Moretones en los brazos y piernas. Me mandaron a hacer tomografías y radiografías, que por suerte salió todo bien.”

Con respecto al accionar de su ex pareja comentó “Sé que volvió a las drogas desde que nos separamos. Una persona que está bien mentalmente no haría este tipo de cosas. Asumo que al momento del ataque él estaba drogado. En cuanto a la novia, desconozco por que lo hizo, era la primera vez que la veía».

La mujer relató que no es la primera vez que el padre de sus hijos comete violencia de género contra ella “Cuando estábamos juntos me ha levantado la mano. Tengo un nene con discapacidad intelectual. Él me golpeaba durante el embarazo. Además me gritaba y me insultaba. Así fue durante los casi 13 años que estuvimos juntos” y continuó “Tenía miedo de hablar, pero en febrero de este año tomé la decisión de no querer más esa vida ni para mis hijos”

La vecina comentó que ya ha realizado distintas denuncias contra su ex pareja “Contando con la que hice ayer, son 10 denuncias en total que vengo realizando desde febrero, pero nunca se había hecho nada. La diferencia, es que la última ya fue penal. En este caso pedí la restricción de acercamiento hacia mí y mis hijos. Además pedí custodia policial para que cuiden mi casa, pero hasta el momento no recibí respuestas. No me siento tranquila. En este momento estoy en la casa de mi hermana con mis hijos por miedo a que tome represalias por la denuncia.”

Además añadió “Mi hija hace poco me contó que cada vez que salía con su padre, él le hablaba mal. Hubo una situación en donde le pegó 2 veces con un palo en su pierna. No es justo que él ande caminando tranquilo en la calle mientras yo me estoy escondiendo por miedo.”

“Del shock no recuerdo qué organismo se acercó a hablarme. Sólo sé que me preguntaron si necesitaba algo. Yo les pedí psicólogos para mí y mis hijos. Todo lo que he avanzado el padre hace que retroceda.”

“No tenemos relación de padres separados. Las veces que he intentado hablar se pone violento.” La vecina recuerda un hecho de violencia en el trabajo de su ex pareja “Un día no tenía para comer. Fui hasta su trabajo para que me pase $2.000 y aprovechando que estábamos solos, comenzó a pegarme. Luego inventó que yo fui a armar disturbios ahí”

Sobre su situación económica comentó “Yo sólo me mantengo con la pensión de mi hijo y el Red Sol. Él cobra el salario y su sueldo, pero no me pasa nada, compra mercadería una vez por mes, pero realmente eso no alcanza. No cumple con su rol”. Cerró.