Mónica Frías: “La sede de Río Grande está formando parte del equipo de gestión y de todas las decisiones que se toman en la UNTDF”

La Ingeniera y Secretaria del Rectorado de la UNTDF en Río Grande dialogó con FM Fuego sobre los próximos desafíos que encaran con la sede y valoró el gran equipo de trabajo con el que llevará adelante la gestión.

Inicialmente, Frías destacó el programa universitario que permite el ingreso a estudiantes sin que hayan finalizado el secundario: “Para los futuros estudiantes que no tienen el secundario, la Ley de Educación Superior N°24.521 permitió que aquellas personas que tienen 25 años de edad y que no lo terminaron puedan ingresar a la Universidad rindiendo un examen. Todos los años se inscriben y lo rinden. En este segundo cuatrimestre se inscribieron 13 personas en estas condiciones de las cuales 7 aprobaron, 3 desaprobaron y 3 no vinieron a rendir. Es decir que vamos a tener 7 nuevos estudiantes mayores de 25 que hicieron uso de esta posibilidad”.

Por otro lado, explicó que “estamos preparándonos para ver cómo avanza esta penosa situación que estamos viviendo con la pandemia, tratando de acondicionar los espacios según el protocolo para los estudiantes y también para los docentes investigadores que tienen tareas de investigación y extensión a fin de que puedan venir y trabajar en sus oficinas.

En ese sentido, indicó que “la actividad académica volvió en este cuatrimestre junto con algunas pocas clases presenciales, siguiendo el protocolo y el aforo permitido. Por ejemplo, en este momento estamos tomando un parcial en modalidad presencial y algunos otros exámenes. Obviamente todavía no se va a poder regresar con los cursos numerosos y el ambiente al cual estábamos tan acostumbrados en la universidad. Entonces, según la situación epidemiológica lo permita será gradual la vuelta presencial en algunas actividades de la universidad, nos estamos preparando para eso”.

Con respecto a la reciente formación de la Secretaría del Rectorado en Río Grande, la Ingeniera manifestó que “para nosotros es una gran satisfacción haber logrado un equipo de gestión de Río Grande, con una Secretaría y tres coordinaciones. Tenemos una Coordinación Académica, a cargo de la Licenciada Melisa Urdapilleta; una de Bienestar, con Dulcinea Duarte de Coordinadora; y otra de Extensión, a cargo temporalmente de la Licenciada Nadia Pesina, quien está cubriendo a la titular que está por ser mamá. Estamos entusiasmadas porque este grupo está formando parte del equipo de gestión y de todas las decisiones que se toman en la UNTDF. Es una jerarquización de la sede”.

“La mirada de nuestra ciudad, su entorno y nuestro territorio es distinto al de Ushuaia, por lo tanto esta participación en la gestión es muy importante”, valoró.

Además, precisó que “se esperan muchos desafíos y esperamos que crezca la UNTDF. Estamos encarando obras de infraestructura, terminando la instalación de gas natural y estamos por empezar el cerco perimetral y la obra de deslinde y separación definitiva de nuestro predio”.

Por último, la flamante Secretaria afirmó que hay planes para ampliar la sede y poder ofrecer también nuevas alternativas de estudio: “Estamos pensando en presentar nuevos planes de infraestructura para ampliar nuestra sede y nuevas carreras propias de Río Grande y su territorio”.