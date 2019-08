Misiones: una nena de 14 años reveló en su cumpleaños que era violada por el novio de su madre

El hecho ocurrió el pasado mes de julio en la ciudad de Oberá, cuando la familia se disponía a festejar el cumpleaños en la casa que compartían junto al acusado.

“Aprovechamos para preguntarle y ahí se quebró y nos contó que hacía pocos días, cuando mi mamá estaba trabajando, el tipo le encerró en la pieza y la violó”, precisó un familiar.

Tras la denuncia radicada en la comisaría de la Mujer de Oberá, se procedió a detener a Ernesto D. L. (32), que desde entonces permanece detenido en la Seccional Quinta de dicha ciudad.

Según fuentes del caso, los abusos habrían comenzado cuando la nena tenía 13 años, al poco tiempo de que el imputado se mudó a la casa de su madre, quien también tiene a su cargo una pequeña de 4.

“Lo que más me indigna es que mi mamá estaba al tanto de que pasaban cosas raras porque yo le decía que mi hermanita me contaba que el tipo le tocaba y ella no creía. Cuando lo detuvieron llegó a decir que mi hermanita tuvo una relación consentida con el degenerado”, lamentó

El acusado convivió alrededor de un año y medio con la madre de la víctima, mientras los abusos se habrían prolongado por varios meses. “A pesar de todas las pruebas que se presentaron, mi mamá aun sigue negando lo sucedido y dice que mi hermanita tiene la culpa. Incluso ni le habla”, lamentó la hermana. una hermana mayor de la víctima.