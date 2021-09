Miguel Cárdenas: “Es un orgullo muy grande decir que estamos en otro país y que nos dejan también izar nuestra bandera, tratando de que todo aquel que se sienta patriota chileno venga a acompañarnos”

En diálogo con FM Fuego, el presidente de la Asociación Chilena y Hermanos (ACHER) palpitó la llegada de un nuevo aniversario de la independencia de Chile el 18 de septiembre y adelantó detalles sobre el pequeño festejo que realizarán el día sábado para conmemorar esa fecha.

“Fue un año atípico y que nos ha costado a todos los que estamos en este país y en el mundo con esta pandemia, pero con el apoyo de la Municipalidad de Río Grande en conjunto con la Asociación Chilena y Hermanos estamos tratando de hacer algo para el día sábado, a partir de las 11hs, en la intersección de San Martín y Belgrano, con el izamiento del pabellón nacional. Invitamos a todos los que nos quieran acompañar, sobre todo para conmemorar y festejar estos 211 años de la independencia de la República de Chile”, comentó Cárdenas.

En ese sentido, explicó que “es una tradición que viene hace muchos años ya en la ciudad de Río Grande y con esta mayor flexibilidad queremos tratar de unirnos y celebrar la fiesta chilena. Es un orgullo muy grande decir que estamos en otro país y que nos dejan también izar nuestra bandera, tratando de que todo aquel que se sienta patriota chileno venga a acompañarnos”.

“Estaremos cantando los himnos y veremos un poco también del folklore y de cueca, el baile nacional de nuestro país. Queremos enmarcar esta celebración también con el Centenario de la ciudad y ser agradecidos de todos aquellos que embellecieron y siguen trabajando por un Río Grande mejor”, valoró.

Por otro lado, Cárdenas aseguró que “al margen de la flexibilidad que estamos teniendo, tratamos de ser muy cautos y todavía no aglomerar público. Nosotros tenemos nuestra sede y por el momento no pueden acudir más de 30 personas, así que si ese día brindamos lo haremos con algunas empanadas y algún vino, pero con poquita gente. Hoy no lo estamos haciendo con el público por esta situación, no porque no queramos. Ojalá que el año que viene podamos festejar mejor”.

“Al estar en otro país nos sentimos un poco limitados de hacer este tipo de actos masivos. Río Grande se caracteriza por una población chilena bastante abultada, entonces todo chileno quiere esa parte artística, bailable y gastronómica que realmente nos sentimos un poco apretados de no poder realizarlo. Este sábado haremos un festejo mínimo, pero un festejo al fin, que sea representativo de esta tradición y no se pierda por la pandemia”, cerró.