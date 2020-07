Melella: “se va a pagar el acuerdo para toda la administración pública provincial”

Este lunes el Gobernador Gustavo Melella anunció la restitución del aumento salarial acordado con los gremios en paritarias y que a raíz de la situación de la pandemia, quedaron suspendidos.

En diálogo con FM Fuego, Melella explicó que el anuncio se concretó mediante una reunión a través de la plataforma de Zoom con los gremios provinciales y legisladores. “Nosotros habíamos dicho en campaña y luego cuando asumimos, que tenemos que empezar un camino de recomposición salarial. Tuvimos las paritarias libres después de mucho tiempo, incluso después de muchos años empezamos las clases normalmente, pero después vino la pandemia. Esta pandemia que trajo no solo la cuestión sanitaria, sino una crisis económica a nivel mundial, a nivel nacional y también afecto a nuestra provincia. Hubo muchas provincias que dejaron de pagar salarios, en el sector privado se perdieron puestos de trabajo. A través de un gran trabajo de la legislatura y del Ejecutivo, se pudo inyectar dinero para el sector privado, pero nosotros tuvimos que suspender el aumento salarial. Es cierto que se mantuvo el 100% del salario, se mantuvo un aumento fijo a cuenta y fuimos reordenando la cuestión financiera”. Asimismo, agregó que “hoy hemos anunciado, que con el salario de este mes, se va a respetar el acuerdo salarial, se va a pagar el acuerdo para toda la administración pública provincial tal cual lo teníamos comprometido y unos días después, se va a pagar la suma fija que adeudamos del mes de junio”.

Melella sostuvo que “es un gran sacrificio que han hecho tantos trabajadores servidores públicos de nuestra provincia y que en este tiempo hay que reconocer”. Asimismo indicó que la diferencia existente entre la suma fija abonada y el acuerdo salarial de paritarias se devolverá a través de un plan de pagos que se acordará con los gremios correspondientes.

“Hoy tenemos que volver a traer la calma y la serenidad”

Por otro lado y en relación al rebrote de casos positivos de Covid-19 en la provincia y principalmente en Río Grande, el Gobernador aclaró que “yo lo dije desde el primer momento, contagios va haber siempre. La pandemia sucede en el mundo y nosotros vivimos en una isla, pero no estamos ajenos y va a seguir pasando. Otros lugares han tenido un rebrote y va a seguir pasando, hasta que no tengamos una vacuna va a seguir pasando y esto es una realidad”. Agregando que “pero también hay que transmitir serenidad y tranquilidad, no hay que enloquecerse, no hay que perder la solidaridad ni el compromiso ni la responsabilidad individual. La provincia tiene el sistema sanitario preparado, contagios la realidad es que van a seguir, el problema de este virus es la rapidez del contagio. Por eso cuando se hizo la cuarentena en su momento, era para achacar la curva y preparar el sistema sanitario y eso se logró”. Melella reiteró las medidas de prevención y cuidado que cada una de las personas debe acatar e implementar, como así también el evitar la estigmatización, “castigando al que es positivo o sospechoso, esto no tiene que ser una caza de brujas”. Agregó que “han venido cuatro mil personas, fueguinos que han vuelto a la provincia con distintas situaciones. Hay situaciones sociales, de salud, seguramente habrá algún vivo, que alguno no haya respetado el aislamiento, también puede ser. Pero hay otros que han venido, se han contagiado y tampoco han respetado. En esto no hay que perder la solidaridad y los riograndenses me conocen, no soy de hacer locura y no la vamos a hacer en este tiempo. Tenemos que cuidarnos, respetarnos, estamos trabajando porque todavía hay gente por venir y que se tienen que ir por tratamientos médicos. Después tenemos que insistir mucho en la responsabilidad personal; vamos a tomar medidas con respecto a eso, si llega a venir un vuelo, tomar medidas con las personas que llegan para que nos quedemos todos tranquilos”.

Finalmente y en relación a los contagios que se están produciendo en la ciudad de Río Grande, Melella aclaró que no se está evaluando el cierre de las fábricas.

“Al narcotraficante se lo tiene que castigar”

El Gobernador se refirió a la situación del funcionario provincial que fue vinculado y procesado por la Justicia Federal en una causa de narcotráfico. “La verdad es que yo nunca oculté nada ni voy a ocultar, ya saben mi postura con el tema del narcotráfico. Hay dos situaciones que no se permiten, es el narcotráfico y la corrupción, ahora que pueden pasar, sí pueden pasar porque uno no está las 24 horas ni con el funcionario ni con el servidor público. Sea quien sea, si participa del narcotráfico, la Justicia tiene que trabajar libremente y tener la condena que tenga que tener. Duele porque es alguien con quien vos compartis, y esta es la realidad, que no lo podes entender, a veces vos decís cómo pueden caer en esto, una cosa es consumir y otra es participar en una actividad que tenga que ver con el narcotráfico. Nosotros no lo permitimos y por eso lo suspendimos, se le dejó de pagar su salario y le pedimos a la Justicia que actúe como tiene que actuar”.

El Gobernador aclaró que “a mí me preocupan los chicos que lo consumen, pero también me preocupa de que hay que llegar a las personas que lo financian, ahí es donde tenemos que llegar”.

“Nosotros respetamos el trabajo de todos los intendentes”

En relación a la relación institucional con los Intendentes, Melella reconoció mantener contacto con el intendente Perez tras el surgimiento de casos positivos de Coronavirus. “La verdad es que Martín ha tenido una muy buena actitud, ha dispuesto de su equipo de trabajo, me he comunicado con el Presidente del Concejo Deliberante y las discusiones políticas son políticas. Con Walter es con quien menor tengo (comunicación), pero vamos a estar seguro comunicándonos también. Nosotros respetamos el trabajo de todos los intendentes, respetamos el trabajo de distintas instituciones y nosotros pedimos que respeten el nuestro. Por eso le pedimos a los militantes nuestros y los otros, no son tiempos para discusiones políticas ni de campañas políticas. Hoy necesitamos mantener la serenidad y la calma”, finalizó el Gobernador.

