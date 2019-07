MELELLA «ALGUNOS FABRICARON AHORA VIDEOS CON CRISTINA LUEGO DE TRATARLA DE CORRUPTA Y TRANSFUGA»

RIO GRANDE.-El acto de lanzamiento de FORJA este miércoles en el Sportivo de Río Grande la presencia de el gobernador electo Gustavo Melella fue la figura destacada y esperada para el impulso de los candidatos de ese espacio político para las elecciones PASO del 11 de agosto.

Por la cobertura periodistica de FM FUEGO en dicho acto el gobernador electo de la provincia expresaba » como siempre dije lo que en junio era una lucha difícil porque lo que parecía imposible se dió, y es verdad que son poderosos pero no invencibles y el 16 de junio demostramos que la militancia, la convicción y el compromiso puedan mas que el poder , la maldad y la estructura de un gobierno y sus aliados, lo demostramos y ahora aca de nuevo pero con un doble esfuerzo y una lucha mas difícil, mas titánica que es que nuestro gobierno que asumiremos el 17 de diciembre este gobierno de la gente de todos los fueguinos que deseamos vivir mejor tengan diputados y senadores que nos representen , y ellos son í ntegros, transparentes , honestos , capaces y que no levanten la mano por el endeudamiento que no levanten la mano por la reforma jubilatoria , que no levanten la mano a favor del FMI y de fondos buitres como hicieron esos senadores, y nosotros tampoco tenemos que esconderlos como alguna lista esconde a su candidato a diputado porque les da verguenza, nosotros tenemos un claro posicionamiento es sabemos que es Fernandez-Fernandez pero aunque no los tengamos en la boleta los tenemos en los principios y en la practica cotidiana que algunos no la pueden mostrar que algunos vienen que fabricar videos ahora hablando de Cristina cuando la trataron de transfuga y la trataron de corrupta , pero nosotros tenemos memoria y principios»sostuvo el gobernador electo Gustavo Melella en un Sportivo desbordado de publico y militantes

