MAXICONSUMO:»LOS MONOPOLIOS GANARAN MAS PLATA Y LA GENTE NO PODRÁ COMPRAR PAN»

RIO GRANDE.-Esta mañana por FM FUEGO titular de la empresa Maxi Consumo analizó la situación que atraviesa el país y el camino a tomar por el gigante de los alimentos con sucursales en todo el país , Víctor Fera desde Buenos Aires nos comentó » estamos esperando medidas que sean contundente para la sociedad y no para el espectáculo, porque las grandes empresas han cerrado sus teléfonos, no nos atienden , tal vez por problemas en la linea telefónica , nosotros en Río Grande mi negocio tiene las puertas abiertas y vende todos los dí as, a pesar de todo porque no hay lista de precios en el país, todo el mundo esta expectante algunos precios de retocaron por encima casi nada, porque yo además de negocio tengo responsabilidad social , no podemos ser uno mas, desde el lunes hay 5% mas de pobres y no quiero ser yo quien ayude a crear pobreza bajo ningún punto de vista y no me lo puedo permitir a la altura de mi vida,soy un hombre grande no me lo puedo permitir» comentó el dueño del gigante MaxiConsumo.

En otro momento de la charla con FM FUEGO , Fera decía » se sale de esto perdiendo plata, yo estoy perdiendo plata y trataremos de salir y el gobierno tratará de salir de la mejor manera porque para eso fueron electos , ademas en los anuncios del presidente no dijo nada de las retenciones, es decir les congelamos los combustibles para que todo les cueste mas barato y les dejamos las retenciones como tenían , o sea a quien le pasamos el dinero y el hambre» se preguntó Fera.

Por su parte el dueño de Maxi Consumo se mostró molesto con la crisis «hay grandes monopolios ganando plata y gente mas pobre en la calle , sera por eso que los exportadores estaban contentos , aunque la gente no pueda comprar pan» cerró, molesto el dueño de Maxi Consumo , Víctor Fera en FM FUEGO.

Gracias por compartir!