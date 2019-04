MAS DE 600 DOCENTES EN EL PRE-CONGRESO DE EDUCACIÓN

RIO GRANDE.-Con la disertación de la Profesora Ana María Finocchio ,Magister en Ciencias Sociales comenzó en el Polideportivo Margalot el Pre-Congreso de Educación organizado por la Municipalidad de Río Grande y que contó con mas de 600 docentes participantes de un tema atrapante “La escritura en la escuela y su enseñanza”.Acompañó en la apertura y bienvenida la Licenciada Analía Cubino, y distintas autoridades que se hicieron presentes en el Margalot.

Previo al curso la Profesora Finocchio dialogó con FM FUEGO sobre la temática y nos decía “agradezco semejante presencia de docentes, me reconforta tanta presencia de interesados en saber la enseñanza de la escritura lo cuál investigo hace muchísimos años,y en particular que pasa con la escritura en la escuela, porque en general hubo políticas y mucho desarrollo y políticas de educación en torno a la lectura pero no tanto en torno a la escritura, por eso es auspicioso con tantos docentes interesados en pensar y repensar la complejidad y la problemática de la enseñanza de la escritura”sostuvo.

El ser consultada sobre la enseñanza de la escritura en el país , nos dijo ” hay demandas cruzadas de distintos niveles , la Universidad le reclama a la escuela que haya enseñado mejor a escribir y también demandas entre áreas curriculares que otras áreas le reclamen a Lengua que el chico no haya aprendido a escribir bien, por eso digo que hay demandas cruzadas pero en realidad todos tenemos distintas áreas y niveles, pero todos deberíamos enseñar a escribir”.

Sobre la enseñanza de la escritura y sus vaivenes de la enseñanza, la Profesora Ana M.Finocchio contestó ” claro eso atañe a la alfabetización, pero hubo aportes diversas y hoy haré un recorrido de todos los aportes, con leyes e investigaciones de la pedagogía y la escritura hubo aportes y si, eso cambió muchísimo”.

Consultamos también sobre la escritura en lenguaje inclusivo (por ejemplo todes) y la docente comentó ” todavía a nivel escritura no influye , son batallas diferentes , una es una batalla a nivel social e interesante, pero en el lenguaje si, pero no en escritura, aún no llegó ese cambio, por ahora la batalla está en otro lado , esos cambios que usted dice con mas lentos , todavía se discute mucho eso y requieren mas tiempo de procesamiento”.

Sobre la enseñanza en las escuelas de la escritura Finocchio comentó “es muy complejo enseñar a escribir y pienso que todo depende de la experiencia en la escritura que tenemos los docentes , cuanto hemos escrito, cuanto escribimos y cuanto nos enfrentamos a los problemas de escritura los mismos docentes , de eso depende enseñar a escribir y no tanto de las estra tegias o recursos didácticos”cerró la Profesora Ana M. Finocchio ante un polideportivo que la esperaba colmado con mas de 600 docentes.

