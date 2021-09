“Más allá de los anuncios de Chile, a nuestro país no nos han informado nada todavía y hasta que no se nos haga una comunicación oficial, no hay ningún cambio”

Así lo confirmó a FM Fuego el Secretario de Protección Civil de la provincia, Daniel Facio, haciendo referencia al anuncio realizado por las autoridades de Chile en el cual se decretaba la apertura de las fronteras chilenas a partir del 1 de octubre.

En ese sentido, el funcionario afirmó que no hay ningún cambio en cuanto a las medidas de nuestro país: “Continuamos de la misma manera, para nosotros nada ha cambiado. Los anuncios que ha hecho Chile corren solamente para chilenos y para quienes estén residiendo en su territorio, que no es ni más ni menos que lo que viene haciendo la Argentina hace un tiempo”.

“Chile ha detallado tres aeropuertos por los cuales se puede salir o entrar, sólo por casos de cuestiones humanitarias y por situaciones de fuerza mayor, con la debida justificación por escrito. Esta autorización puede llegar a tardar hasta 30 días o más; no hay una correlatividad en cuanto al tiempo y en cuanto a situaciones que uno pueda manejar en el día a día. Esto tiene que ver con que, si bien hay algunas flexibilizaciones, aún son muy restrictivas, no son aperturas”, comentó.

Asimismo, destacó que “Argentina tiene como único lugar de ingreso el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, así que por lo pronto esas cuestiones permanecen de la misma manera y nada se ha modificado en lo inmediato”.

“En nuestro país no están las restricciones para circular dentro del territorio y para extranjeros tenemos exactamente lo mismo que ha anunciado Chile para sus habitantes y para los que pretendan ingresar. Ese mismo anuncio también hace referencia a que este trámite puede llevar hasta más de 30 días”, resaltó Facio.

En ese marco, el funcionario manifestó que “estamos charlando con Chile para tratar de llegar a un acuerdo, pero por ahora no nos han comunicado nada oficial con respecto a estas cuestiones. Más allá de los anuncios que puedan haber hecho, a nuestro país no le han informado nada todavía. Hasta tanto no se nos haga una comunicación oficial, no hay ningún cambio”.

“Hoy existe la posibilidad de salir del país, siempre y cuando se tenga la autorización de ingreso al otro país, pero lo que no se tiene es el libre ingreso. Lo mismo ha hecho Chile; en este anuncio aclara que son salidas sin retorno y el retorno va a estar dado por autorizaciones que sólo ellos pueden otorgar. Lo mismo está haciendo gran parte del mundo. Lo que también están exigiendo es el plan de vacunación, entonces estas no dejan de ser restricciones y están muy sujetas a situaciones muy especiales”, señaló.

En suma, el funcionario declaró que “los anuncios que han hecho para su país van en la misma dirección que la mayoría de los países del mundo, cumpliendo ciertas condiciones, pero el regreso no está dado por libre decisión sino que están dados por los agentes migratorios. En nuestro caso, se tienen que dirigir por escrito a la Dirección Nacional de Migraciones y allí evalúan las circunstancias y se autorizan o no el ingreso”.

“El único lugar de ingreso y egreso de nuestro país, autorizado por la Argentina, sigue siendo Ezeiza. Por condiciones especiales y bajo circunstancias excluyentes habilitan o no algún otro punto fronterizo, pero sólo con la autorización de la entidad migratoria”, cerró el Secretario de Protección Civil de la Provincia.