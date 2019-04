MARTIN PEREZ A MARCOS PEÑA “EN OCTUBRE SE VAN A LLEVAR UNA SORPRESA”

RIO GRANDE.-Hubo sesión en el Congreso de la Nación donde el Ministro Jefe de Gabinete , Marcos Peña dio su informe anual y luego de la exposición los Diputados hicieron uso de la palabra, en muchos casos hubo fuertes cruces entre Peña y los diputados de distintas provincias y uno que cruzó a Peña, fue el diputado Martin Pérez “en agosto del año 2016 en este mismo recinto consulté si su gobierno pensaba desmantelar la promoción industrial en Tierra del Fuego y abrir las importaciones a productos electrónicos y Usted me dijo No y resulta que hasta este año en mi provincia se perdieron 9.000 puestos de trabajo solo en mi ciudad, Río Grande, antes de ayer el discurso del Presidente Macri en la CIPPEC creyendo que lo que pasó en Tierra del Fuego no es producto de su mala gestión , o de una concepción antiindustrial de un modelo antiproductivo de un ataque sistemático a la provincia de Tierra del Fuego, es mas le cuento algo curioso, en mi provincia no existe impedimento para que su fuerza política lleve el nombre de Cambiemos, sin embargo se los cambió, no se llamará Cambiemos en las elecciones y la pregunto ¿usted piensa que la gente es tonta?¿están subestimando a la gente?,mire le digo me parece que se van a llevar una sorpresa en las próximas elecciones y esto se lo digo como fueguino y como riograndense que soy en 2021 vamos a celebrar en mi ciudad 100 años , en los cuáles hemos superado muchos momentos difíciles en nuestra historia,fuimos protagonistas de Malvinas, en Río Grande los soldados fueron acompañados por nuestro pueblo cuando fueron a la guerra y además fueron recibidos con los brazos abiertos cuando regresaron de esa guerra, durante la dictadura y el menemismo también nos enfrentamos a los intentos de eliminar el régimen de promoción industrial para no convertirnos en una isla desierta y ahora llegamos al final de un ataque a todos los fueguinos y fueguinas que ustedes están propiciando , pero le digo señor Jefe de Gabinete que no van a poder con Tierra del Fuego porque en octubre vamos a elegir otro camino”cerró en si exposición el Diputado Nacional, Martín Pérez.

Gracias por compartir!