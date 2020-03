Marisol Andrade: “No entiendo como a las autoridades les está costando tanto tomar las medidas a tiempo”

En diálogo con FM Fuego, la Alcaldesa de Porvenir se refirió a la situación que enfrenta su pueblo actualmente, ante el avance de la pandemia del Coronavirus y sentó críticas con respecto a las medidas tomadas por el presidente de Chile, Sebastián Piñera: “No entiendo cómo las autoridades son tan sordas”.

La funcionaria chilena se mostró muy molesta con la falta de medidas preventivas del gobierno: “Hasta el día de ayer había 14 casos confirmados y nosotros gracias a Dios no tenemos ninguna persona infectada. Por lo cual, lo que yo pido es que tengan ese resguardo. ¿Por qué van a tomar medidas cuando ya va haber personas enfermas? Yo creo que se trata de todo lo contrario, de anticiparnos y de prevenir; que nuestra comunidad se mantenga saludable. Yo estoy peleando por la salud y la vida de mi gente. Por eso no entiendo como a las autoridades les está costando tanto tomar las medidas a tiempo, en forma preventiva. Ya cuando el tema se les escapa de las manos, recién están tomando medidas. Me parece muy mal. Esto va a hacer que, lo que se pudo haber evitado, sea una catástrofe más grande”, dijo.

En ese sentido, la alcaldesa insistió en que se implemente “una cuarentena, no sólo en Porvenir, sino toda la provincia de Tierra del Fuego”. Además, elogió las medidas tomadas en la Argentina: “Veo el caso de ustedes y uno ve cómo están controlando de mejor manera que Chile el tema de la pandemia. Por lo tanto, lo que estoy pidiendo es eso, asegurando el abastecimiento, tanto de medicamentos, de alimentos, de combustible, la correspondencia. Que todo eso quede abastecido como responsabilidad del Gobierno, pero que nos aseguren que se suspenda el ingreso de personas a la isla y que eso quede asegurado. Y que lógicamente, si alguien quiere salir de la provincia que pueda hacerlo, pero con la condición de que no va a volver. Entonces yo pido esa prevención. Ayer la comunidad organizó una caravana multitudinaria, entonces eso demuestra que es un pedido de la comunidad. Y bueno, estamos en esa lucha pero aún no hay respuesta”.

“Nosotros queremos cerrar la isla. Porque no tiene sentido que alguien pueda ir y volver porque ahí hay riesgo de contagio. Entonces si alguien necesita salir no está impedido de hacerlo, pero tiene que saber que si sale mientras dure la cuarentena no puede ingresar”, enfatizó.

Ante las críticas de que estaría incitando “a una rebelión”, Marisol Andrade se lo tomó con humor y afirmó: “Yo no estoy incitando a la rebelión. Primero, esto parte acá en Chile el domingo 15 y ese mismo día yo decidí suspender las clases y enviar en cuarentena preventiva a los niños, a los jóvenes y también al auxiliar del aseo, a los profesores y a los directivos. Porque no tiene sentido que la mitad de un grupo esté en cuarentena y la otra mitad esté trabajando, sino nunca se va a cortar el círculo del contagio. Costó mucho, pero al final del día, con la presión de todos los alcaldes de Chile, el Gobierno entendió que había que cancelar las clases”.

Asimismo, explicó que mandó al intendente una carta pidiendo “que se tome la medida de cuarentena preventiva para la comuna de Porvenir y, lógicamente, para la isla. Nosotros tenemos un elemento natural que es que somos isla, que eso nos ha favorecido, pero tenemos algo muy en contra: tenemos hospital comunitario donde sólo tenemos dos ventiladores, ni siquiera respiradores. Por lo tanto, no tenemos ninguna especialidad médica y los mismos médicos pidieron que se cierre la isla porque no da la capacidad del área de salud para enfrentar esta pandemia y prestar un servicio que garantice salvar la vida de los porveriveños. Entonces, tenemos una muerte segura. Uno no tiene ni que sumar ni restar, es simplemente lógica. Y en base a esa lógica, lamento mucho que el intendente esté enojado, que se enoje la gobernadora, el presidente, pero yo voy a seguir luchando por mi gente. Es mi deber, mi responsabilidad”.

“Como no tuve respuesta escrita del intendente, sólo me dijo verbalmente que no dependía de él sino de Santiago, el día viernes envié un oficio al Ministro de Salud con copia a todos los parlamentarios, del cual tampoco tuve respuesta. Así que hace dos día atrás envié oficio al presidente de la república. Yo lo que veo es que están privilegiando el desarrollo económico por sobre la salud y la vida de las personas. Entonces eso me molesta mucho más”, añadió la alcaldesa.

Por último, la funcionaria aseguró que, de no obtener respuesta a la petición para mañana interpondrá “un recurso de protección de los habitantes de Porvenir contra el gobierno”. “La comunidad también se está manifestando espontáneamente. Esta lucha por preservar la vida no es sólo de una alcaldesa, es de todos. Yo no voy a detener a la comunidad, no quiero ser responsable de avalar la irresponsabilidad de un gobierno que no sabe escuchar a su pueblo. Yo estoy con mi pueblo”, concluyó.

Gracias por compartir!