María Bockelmann sobre el protocolo a la intervención de trabajo infantil: “Hay que dar una intervención seria en la provincia ante esta problemática”.

La Subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo, en dialogo con FM FUEGO sobre el protocolo de la erradicación del trabajo infantil.

“Este protocolo es de intervención. El mismo se viene trabajando desde que iniciamos la campaña en el mes de marzo. A nivel Nacional se trabajó sobre la O.I.T, nosotros nos sumamos a la campaña y con nuestra comisión (COPRTI), damos cuenta que desde el 2006 no ha habido detección del trabajo infantil, además tampoco contaba con protocolo. Trabajamos con los empleados estatales del Ministerio para ver cómo actualizábamos toda esta herramienta de la COPRTI. Nos familiarizamos con lo que es Ministerio de Trabajo de Empleo y Seguridad Social de la Nación y empezamos a investigar lo que era la reglamentación nacional e internacional. Una vez culminado, presentar en el marco legal lo que es el protocolo de intervención”, informó.

Así mismo, comentó lo que significa tener un protocolo de intervención en la provincia “Ante cualquier de trabajo infantil o adolescente no protegido, podamos darle una bordaje integral, pasando por todos los ministerios del gobierno. Nosotros tenemos que ver porqué ese menor se encuentra trabajando y en qué contexto vive junto con su familia. Hay que dar una intervención seria en la provincia ante esta problemática”.

María se refirió sobre el trabajo adolescente protegido “Hay una ley nacional de prohibición de actividades para los adolescentes. A nivel nacional, el trabajo adolescente desde los 16 hasta los 17 está permitido, pero tienen que garantizarles los derechos. Además, deben tramitarle la autorización ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Deben estar registrado, contar con la autorización de los padres, la empresa y el Ministerio. La remuneración para el adolescente debe ser igual a la de un adulto, sumado a esto, tiene la licencia para vacaciones, la libertad para sumarse a un sindicato. Tiene los mismos derechos, con la diferencia de trabajar menos horas, no puede realizar horas extras y no pueden trabajar desde las 20:00 hasta las 06:00.”

En esta línea agregó “Es obligatorio que un menor deba estar en la escuela. Ante la detección de un adolescente no registrado se abre un legajo, en este se averigua si está estudiando o no, en caso negativo, se abre una vacante porque el menor debe estar estudiando. Esto hace que tengamos adultos con sus secundarios terminados, lo que permite que no estén desempleados.” Añadió “Hay actividades prohibidas para ellos, como por ejemplo el manipular maquinaria, ya que pone en peligro su integridad física”.

Se indagó sobre si en la Provincia se han encontrado adolescentes trabajando en negro y Bockelmann respondió “Se han detectado 2 en la pandemia. Por eso le damos mayor transcendencia a la COPRTI. Una de las empresas ya fue sancionada con una multa de $200.000 y la otra empresa se encuentra a punto de terminar el trámite.”

“Las denuncias son de carácter anónimo y luego con los inspectores chequeamos sobre la situación”, cerró