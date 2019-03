MARCHA CONTRA LOS TARIFAZOS Y DESPIDOS

En horas de la tarde de este jueves se desarrolló en la plaza Almirante Brown contra los despidos y tarifazos . La misma, fue convocada por el frente nacional multisectorial.

Guillermo Vargas , secretario de prensa del sindicato de camioneros en dialogo con FM FUEGO , indicó : – “ la gente debe saber que nosotros estamos marcados por tres circunstancias importantes, no queremos más tarifazos , no queremos más aumentos de precios y no a la reforma laboral “.

“El nuevo informe del INDEC, es “desastroso y muy perjudicable para el movimiento obrero y para los jubilados y para la gente que no cuenta hoy con una fuente de trabajo”.

