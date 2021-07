Marcelo Hidalgo: “El Tribunal no tomó el agravante de la codicia, pero se limitó a acreditar que existió un homicidio calificado por el vínculo y por alevosía”

Luego de la condena a prisión perpetua a Sandra Buffa por el homicidio de su esposo, el Fiscal que llevó adelante la causa dialogó con FM Fuego sobre la sentencia y los argumentos que llevaron a que la docente haya sido condenada con la máxima pena.

“Durante el desarrollo del debate, la Fiscalía incorporó diversos tipos de evidencias que no se habían recogido durante la investigación penal preparatoria. Entonces esto nos reveló la posibilidad de ampliar la acusación a un agravante más que es la codicia. Finalmente, ese agravante en particular no fue tomado por el jurado popular”, comenzó el letrado.

En ese sentido, explicó: “el motivo de la actuación de Sandra Buffa para decidir asesinar a quien era su marido tuvo que ver con desavenencias del matrimonio, pero también económicas. Eso quedó demostrado de forma muy clara en pericias contables que han permitido revelar la situación de desorden generalizado, que era algo que lo tenía muy preocupado a Arrieta. Eso también se vio reflejado porque Sandra Buffa, en días previos, cambió un seguro de vida a nombre de ella. Además, también estaba pidiendo préstamos de dólares en el extranjero”.

“El Tribunal no tomó el agravante de la codicia, pero se limitó a acreditar que existió un homicidio calificado por el vínculo y por alevosía. En definitiva, Sandra Buffa le dio a Arrieta dos drogas que lo terminaron por dejar en un estado de indefensión total, entre ellas una droga de uso veterinario. En esas condiciones, lo atacó, le dio cuatro golpes mortales en la cabeza y lo dejó tirado hasta que al otro día fingió no saber qué había pasado”, detalló Hidalgo.

Asimismo, manifestó que hubo una combinación de pruebas que apuntaban directamente contra la docente: ”declaró una testigo que estaba en el domicilio, aunque ella no presenció el asesinato sí tuvo un antes y un después que fue muy valioso para estos aportes. Además hubo aportes del laboratorio de toxicología de la Policía Judicial que fue el que determinó la presencia de estas dos sustancias en Arriaga y también de los ingenieros informáticos que demostraron por una aplicación del celular que esa noche Sandra Buffa caminó cerca de 500 metros dentro de la casa, cuando había dicho que se había tomado una pastilla para dormir y no se había levantado hasta el día siguiente”.

“Durante el debate ella brindó una extensa declaración donde sólo utilizó 10 minutos para referirse a lo que pasó esa noche y tampoco pudo explicar por qué la testigo la vio a la madrugada desde afuera de la casa con un tronco en la mano, el cual se presume que fue el elemento con el cual mató a Arriaga”, agregó.

Por último, el Fiscal expresó su deseo de que la máxima condena a Buffa signifique para la familia “aunque sea una pequeña satisfacción”.