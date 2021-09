Marcela Leal: “Vemos muchos casos de chicos que están con mucha depresión e incluso intentos de suicidio”

En diálogo con FM Fuego, la referente de “Mucho por vivir” habló sobre la lucha que emprenden desde la agrupación en materia de prevención del suicidio y de acompañamiento a las familias que perdieron a un ser querido en estas circunstancias, además de remarcar la importancia de que el Estado tome cartas en el asunto para garantizar esta contención desde el servicio público.

“‘Mucho por vivir’ nació en mi corazón el día que enterré a mi hijo. En la madrugada recuerdo que no podía dormir y empecé a escribir lo que iba a ser ‘Mucho por Vivir’. El color naranja es uno de los colores de prevención del suicidio, así que queremos marchar al Puente con nuestras cintas naranjas el día jueves”, comentó Marcela.

La referente explicó que “a los papás nos une el hecho de haber perdido un hijo, algunos de nuestros hijos se quitaron la vida, pero otros murieron por otras razones. La pérdida de un hijo no se puede superar, es muy doloroso”.

“Hay casos en los que se muestran indicios, pero no siempre. En mi caso, mi hijo no mostró ningún indicio. Él estaba trabajando, tenía proyectos y un montón de metas por cumplir, en ningún momento lo vimos mal. No sabemos qué pasó”, remarcó.

En ese sentido, Marcela se refirió a la gran cantidad de jóvenes que muestra signos de depresión por las redes: “Desde el Facebook vemos que hay gente que postea que está con ansiedad o con depresión. Fuimos a ver a una chica que pudimos escucharla desde la agrupación y así distintos casos de chicos que se nos van sumando y que están con mucha depresión e incluso intentos de suicidio. Nos plantean mucho que van a Salud Mental y no hay turnos”.

Asimismo, señaló que “hace poquito tuve una reunión con la Ministra de Salud y yo le planteaba que realmente como organización queremos llegar a estas familias que no tienen esta contención y no saben qué hacer el día después. Les aseguro que el día después es tremendo”.

“Los chicos que están piden ayuda a gritos y es una impotencia bárbara saber que el Estado no presta el servicio que tiene que prestar. Como papás nos gustaría que empiecen a cambiar las leyes y que empiecen a hacerlas valer a nivel nacional. De todas formas, también hay que valorar que algunas cosas las están empezando a hacer”, agregó.

Además, Marcela manifestó que “desde ‘Mucho por Vivir’ queremos exigir que, en el caso de que suceda una situación así, el Estado garantice que la familia esté contenida, que tenga psicólogos y grupos de ayuda. También le planteé a la Ministra de Salud para hablar con la de Educación porque las escuelas tienen que empezar a hablar urgente de este tema. Se hacen charlas de tantas cosas y también se tiene que hablar de la depresión y del suicidio”.

Por último, la referente afirmó que “el día jueves a las 16hs nos vamos a movilizar al Puente Mosconi donde queremos poner cintas naranjas por todos los chicos que lamentablemente no pudimos prevenir. Yo como mamá me podría quedar tirada en la cama, pero si el dolor no lo transformas no sirve”.

https://youtu.be/e6wJtEV2pO0