Marcela Leal: “Se nos han acercado muchos papás que han perdido hijos y en este proceso de dolor queremos acompañarlos, hacer lazos de amor y que sepan que no están solos

En el marco del Día de la Prevención del Suicidio, la agrupación “Mucho por Vivir” realizó en el día de ayer una convocatoria para marchar hacia el Puente Mosconi y conmemorar a aquellos que ya no están, además de pedir a las autoridades municipales y provinciales que focalicen esfuerzos en tratar esta problemática.

En ese sentido, Marcela Leal dialogó con FM Fuego y comentó: “En realidad no lo hicimos mañana por la veda y no sabíamos si se podía o no, así que decidimos hacerlo hoy. Vamos a estar acá hasta 19.30hs y de ahí vamos a marchar al puente a colocar la cinta naranja, que es el color de la prevención del suicidio, por todos esos jóvenes que silenciaron su voz de alguna forma y ya no están. Mi hijo fue una de esas voces, que hace 7 meses que ya no está”.

“Con la agrupación en este tiempo estamos trabajando. Tuvimos una cita con Salud Mental, también tuvimos una reunión muy satisfactoria con la Ministra de Salud. Este lunes nos convocaron también para poder hablar con ellos”, remarcó.

Asimismo, señaló que “se están juntando muchos padres que perdieron hijos o un ser querido. Animamos a toda la sociedad que puedan venir y acompañarnos si se quieren sumar. Se están acercando asistentes terapéuticos, tenemos también psicólogos”.

“Se nos han acercado muchos papás que han perdido hijos y en este proceso de dolor queremos acompañarlos, hacer lazos de amor y que sepan que no están solos, que con ‘Mucho por Vivir’ queremos transitar ese dolor juntos y acompañar en ese proceso”, remarcó.

Por último, Marcela pidió que “se cumpla la Ley Nacional en Tierra del Fuego, queremos que el Estado esté presente y no mire hacia el costado. Yo estoy haciendo todos los papeles para darle más peso a la organización, pero también estamos necesitando un lugar; un SUM u otro lugar concreto que Gobierno o Municipio nos pueda facilitar. Esta problemática es de todos”.