Madre se encadenó en Tribunales pidiendo que el violador de su hija vaya preso

La madre de la niña que fue violada cuando tenía 8 años (hoy tiene 17), se encadenó hoy frente a los Tribunales en el ex campamente YPF, solicitando que Mario Bogado, condenado a 9 años y 6 meses de prisión, vaya preso antes que empiece la feria judicial.

Patricia es la mamá de la niña que sufrió abuso sexual cuando tenía 8 años. El juicio se realizó en el mes de abril y el acusado, Mario Bogado, fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión, condena que quedó efectiva el pasado 26 de octubre.

Esta madre habló con FM Fuego: «Desde que se realizó el juicio hasta la fecha han pasado 6 meses, el 26 de octubre la sentencia quedó firme, tenían 10 días para apelar y ese plazo se cumple hoy. No sé si han apelado, pero quiero que este señor vaya preso antes que empiece la feria judicial. Ya está condenado y donde tiene que estar es preso. Me pasó algo especial, lo hablé con Mamás en Lucha, antes de ayer, con mi hija que ahora tiene 17 años, el hecho pasó cuando ella tenía 8 años, tuve una charla muy profunda, me dijo que se sentía mal, se puso a llorar, que necesitaba ir al sicólogo, porque no podía sola. Tengo mucho miedo, por como están los adolescentes ahora que se le cruzan muchas cosas por la cabeza.»

La mamá continuó con el relato diciendo: «Fue una charla muy dolorosa, muy triste, por eso lo único que le pido a los jueces de Ushuaia, de Río Grande, que por favor este hombre, Mario Daniel Bogado, que vive en la calle Karukinka de la Margen Sur, esté preso, es lo único que quiero, que pague el delito que cometió. No puede estar libre un violador, violó a mi hija de 8 años. Vine de Tolhuin, estoy encadenada y no me voy a mover hasta que me den una respuesta si este tipo va a ir preso antes que empiece la feria judicial».

«Creo que desde el 9 de abril cuando terminó el juicio debería haber salido de tribunales esposado y a cumplir la condena, no tendría que estar acá, no tendríamos que andar pidiendo justicia si actuarían rápido. Son criaturas, son inocentes, les pido a todos que acompañen a las Mamás en Lucha, que las leyes cambien, hay prófugos, esto no puede seguir así», finalizó diciendo Patricia.