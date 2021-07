Mabel Caparrós: “Todos somos parte de la historia de Río Grande, aún aquellos que son anónimos”

El sábado se llevó a cabo en el Concejo Deliberante la 5ta sesión ordinaria del año, en este caso con un clima muy especial por la celebración del Centenario de Río Grande. En ese sentido, varias personalidades fueron homenajeadas por su aporte a la ciudad y, entre ellas, se encontraba la diputada nacional Mabel Caparrós quien expresó a FM Fuego su alegría por estar presente en este festejo y ser parte de los 100 años de historia.

“Contamos un poco lo que nosotros vivimos en esta ciudad. Somos todos parte de la historia, aún aquellos que son anónimos. Pero todos hicimos algo por estos 100 años de historia de Río Grande”, comentó la diputada.

Asimismo, remarcó su felicidad por “el hecho de que me convoquen y que reconozcan de alguna manera mi trayectoria política”, aunque aclaró que “hay muchos anónimos que hicieron muchísimo por esta tierra. Yo nombraba recién las mujeres fueguinas que han corrido carreras. No se las suele recordar, pero han sido pioneras en el país en este tipo de actividad, así como en muchísimos otros espacios que hay que recuperarlos de a poco, reconocerlos y fortalecer esa historia”.

Por otro lado, Caparrós opinó que “estamos en un crecimiento importante, convirtiéndonos como en cualquier ciudad del país. Lo que nos está faltando es cumplir con algunas cuestiones que no pudimos hacerlo por falta de experiencia o porque fuimos muy jóvenes cuando llegamos. Yo por ejemplo llegué con 27 años y me parece que la falta de experiencia hizo que no pudiésemos cumplir en algunas cuestiones como mirar al mar, explotar los recursos naturales de manera sustentable y generar empleo genuino”.

Con respecto a este último punto, la diputada continuó: “El empleo está abrazado a la fábrica y hoy estamos con miedos por el Subrégimen de Promoción Industrial, peleándolo a nivel nacional, y nos asusta la posibilidad de que esto no se dé; esto no debería estar pasando. El sector industrial para nosotros es fundamental”.

Es cuestión de seguir avanzando juntos, de discutir ideas. Hay mucha gente joven participando hoy en política, muchos profesionales fueguinos que tienen otro arraigo con su tierra y va a servir para lograr ese desarrollo que quizás nosotros no pudimos”, concluyó.