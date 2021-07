Los hermanos Gallardo se quedaron con el Torneo de invierno

Entre el Jueves y Domingo pasado se jugó el torneo de invierno 2021 de Pádel en las instalaciones del Arena Sport Rga, Centro de Deporte y Recreación, organizado por Sergio Andrade y donde participaron mas de cincuenta parejas a lo largo del fin de semana.

El certamen que comenzaba a las 08 hs. se jugaba durante todo el día y donde las parejas iban quedando en el camino mientras las otras pasaban a la siguiente ronda. Los ganadores en la categoría caballero A fueron, Iván Gallardo junto su hermano Franco Gallardo, quienes en esta oportunidad jugaron juntos cuando no lo hacen habitualmente en los demás torneos, dejando sub campeones a la dupla Juan Barria – Franco Moreno. En Damas fueron las capitalinas, Alba Caicheo – Paola Villarreal fueron las que se llevaron el titulo a Ushuaia, ganándoles a Eugenia Lonne y a Alejandra Muñoz, quienes resultaron sub campeonas. Finalmente en Caballeros B los campeones resultaron ser Agustín Fulco y Rafael Muriño, dejando con el sub campeonato al Chino Flores junto a Agustín Villanueva de Ushuaia.

Iván Gallardo – Franco Gallardo campeones Caballeros A

Alba Caicheo – Paola Villarreal Campeonas Damas

Agustín Fulco – Rafael Muriño Campeones Caballeros B