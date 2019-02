El concejal Von der Thusen salió al cruce de las declaraciones de la Secretaría de Promoción Social del Municipio de Río Grande, Analía Cubino, señalando que “los fondos públicos de nuestra ciudad deben ser destinados para aquellos argentinos y extranjeros que quieran que Río Grande sea una ciudad segura y sana para todos, por lo cual sería bueno que Cubino se preocupara por aquellos riograndenses que todavía no pueden acceder a los servicios básicos”.

“Los riograndenses no queremos que el presupuesto que tanto les cuesta a los vecinos, vaya destinado para seguir apañando la delincuencia de las personas que van en contra de la ley, eso no es inclusión”.

En este sentido, aclaró que “la medida que se está debatiendo en toda la provincia abarca a aquellos extranjeros que delinquen y no va en contra de todas las personas que viven y se vienen a radicar en nuestra provincia, no nos olvidemos que Río Grande ha sido una ciudad que ha crecido en el abrazo de muchos extranjeros que han venido a forjar nuestra tierra y uno no hace referencia a esas personas, sino a los que aprovechan distintas situaciones para cometer delitos y enriquecerse a través de distintos delitos que castigan día a día a nuestros hijos, y es por ello que estoy a favor de que aquellos extranjeros que delinquen en nuestra provincia deben irse”.

Finalmente, destacó la adhesión del Gobierno Provincial al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales que permite, entre otras cosas, saber si una persona de nacionalidad extranjera posee algún tipo de impedimento para transitar y/o permanecer en nuestro país. “Siempre son positivas la implementación de todas las herramientas que vayan a favor de la seguridad de nuestros vecinos. El derecho a vivir en una Río Grande segura depende de todos”.

