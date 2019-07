Los bancos digitales toman la delantera con las mejores tasas

Esta semana, el Banco Central (BCRA) anunció la extensión del piso de 58% de la tasa de las Leliq y realizó cambios en la composición de los encajes bancarios, es decir, en la porción de los depósitos que las entidades deben mantener inmovilizadas para garantizar la disponibilidad de dinero ante los retiros en efectivo por parte de los clientes. El objetivo de la entidad monetaria es darle mayor margen a los bancos para que suban las tasas de los plazos fijos. El primero en reaccionar fue el Banco Nación, que tenía el interés anual en 49% y lo subió a 50,5%. En tanto, la banca digital tomó ventaja

“El juego entre los plazos fijos y las Leliq es una buena forma de mejorar las tasas y captar clientes”, explicó a El Economista Guillermo Francos, presidente de Wilobank, el primer banco digital del país que opera desde hace un año y ofrece los mismos servicios de la banca convencional, pero siempre de forma online, sin sucursales ni horarios. Tras los anuncios del BCRA, esta entidad decidió subir la tasa a 51% para plazos fijos de hasta 35 días, superando de esta forma al Banco Nación, que generalmente se ubica en primer lugar.

Francos señala que esta entidad busca competir en tasas en función de cómo viene el sistema financiero. De acuerdo con sus datos, los clientes de esta compañía fundada por Eduardo Eurnekián tienen actualmente en total $360 millones entre colocaciones a plazos fijos y cajas de ahorros, las cuales ofrecen también un rendimiento de 20% anual. Según el ejecutivo, los montos en los depósitos por parte de los clientes vienen presentando un crecimiento sostenido y en lo que va del mes observa un alza de 2%.

En tanto, Brubank, el segundo banco íntegramente digital del país, que empezó a operar desde principios de este año, ofrece una tasa de 47,5%. Sin embargo, ayer lanzó una tasa promocional con una cifra exorbitante. La entidad fundada por el expresidente del Citibank, Juan Bruchou, ofreció un interés anual de 64,7% para plazos fijos a 30 días por un monto máximo de $100.000 por cliente. La entidad justificó esta promoción como un homenaje a la fecha de ayer, 24/7, en referencia al concepto de apertura las 24 horas los 7 días de la semana.

No es la primera vez que los bancos digitales recurren esta estrategia de tasas promocionales durante un día o por un corto lapso. La semana pasada, ambas entidades ofrecieron intereses superiores durante el día del amigo. Wilobank, particularmente, en dos oportunidades previas propuso tasas superiores para los ahorristas que realicen la inversión durante determinados fines de semanas, entre el sábado y el domingo, publicitando la idea de poder constituir un plazo fijo y empezar obtener ganancias en un día no hábil, lo cual no es posible en las entidades convencionales.

Por su parte, Rebanking, la fintech del Grupo Transatlántica que empezó a operar desde hace diez días, ofrece una tasa anual de 55%. “Queremos empoderar a nuestros rebankers con opciones de productos que mejoren su relación con el dinero”, afirmó a El Economista Stefano Angeli, CEO de esta plataforma de servicios financieros que está regulada por el BCRA y que funciona bajo la misma lógica de la banca digital y ofrece los mismos productos.

Competencia

En mayo, con el mismo objetivo de fomentar el aumento en las tasas por plazos fijos en pesos y así atraer más ahorristas hacia estas inversiones para evitar la migración hacia el dólar, el Banco Central dispuso que las entidades bancarias puedan ofrecer estas colocaciones para “no clientes”, lo cual se realiza de forma online con un proceso muy rápido y sencillo, que no requiere de trámites administrativos previos y no tiene ningún costo adicional para el ahorrista.

Esta implementación mostró resultados positivos en el aumento de las tasas de interés y, por consiguiente, en la cantidad de ahorristas y en los montos operados. Según informó la entidad monetaria a principios de este mes, en junio los plazos fijos para “no clientes” totalizaron 50.624, que en comparación con los 37.927 de mayo mostraron un crecimiento de 33,5%. Además, los datos oficiales indican que el monto total operado en junio fue de $ 10.460 millones, que implica un aumento de 50,4% frente a los $ 6.955 millones en mayo. El promedio de inversión por cliente también aumentó, pasando de $ 183.385 en mayo a $ 206.627 en junio.

