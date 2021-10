Licenciada Agustina Ibarra «Con esta ley, cada uno de nosotros será responsable de los alimentos que consume»

Así se manifestó la nutricionista, Licenciada Agustina Ibarra, consultada por FM FUEGO sobre la ley de etiquetado frontal en alimentos que se aprobó en la Cámara de Diputados.

La aprobación de la Ley e etiquetado frontal en alimentos en la Cámara de Diputados de la Nación, fue muy bien recibida por los profesionales de la salud que se especializan en nutricionismo.

Una de ellas, la Licenciada Agustina Ibarra, le explicó en principio a FM Fuego porqué la necesidad que había de la aprobación de esta ley: «actualmente surge la necesidad de implementar ese proyecto de alimentación saludable por el contexto actual que presenta Argentina, donde uno de cada 10 menores de cinco años tiene exceso de peso, cuatro de cada 10 niños y adolescentes tienen exceso de peso y 7 de cada 10 adultos, tienen exceso de peso u obesidad, o sea, se va incrementando a través de la edad de las personas». números alarmantes sin ningún lugar a dudas.

Ibarra amplió esa explicación sobre el comportamiento de los argentinos a la hora de realizar compras, «está comprobado que en nuestro país no se le dedica mucho tiempo a la hora de hacer compras de alimentos, no se tiene en cuenta el rótulo, más que nada se hace inducido por la publicidad, entonces con esta ley se persiguen 3 objetivos, regular la comercialización de los alimentos, exigiendo el etiquetado de advertencia que es un octógono negro con letras blancas, si tiene exceso de azúcar, exceso de sodio o exceso de calorías, esto es para alimentos y bebidas analcohólicas, porque las bebidas alcohólicas no entraron en esta ley. Por otra parte se quiere regular la publicidad, la promoción de estos alimentos, principalmente para proteger a los niños. Todo alimento que tendrá una etiqueta de este tipo, no será vendido adentro de una escuela.

Varios puntos importantes hay que tener en cuenta de esta ley que la Licenciada detalló: «un punto muy importante de la ley, también estos alimentos no podrán ser parte de un sorteo, por ejemplo, si compras tal alimento participas de un sorteo de un celular, eso no se podrá hacer».

«Los valores son máximos de calorías, azúcares totales y de grasas saturadas. en esto no entra el azúcar como tal, sal, aceite porque no es un alimento ultra procesado, también se prohíbe todo tipo de publicidad de los alimentos que al menos tengan un nutriente crítico, con personajes infantiles, con celebridades, deportistas, con animales».

«En Chile, el 92% de la población entiende lo que dice el etiquetado, que es el mismo que se quiere implementar en Argentina. Con esta ley cada uno de nosotros será responsable de lo que consume, porque la información va a estar a disposición de todos, el consumidor podrá regular su ingesta», remarcó la Licenciada Agustina Ibarra.