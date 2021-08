Lic. Zanón: “La Asociación de Kinesiólogos está encasillada en la postura de la exclusividad para realizar masajes y nos traba cualquier proyecto futuro”

En diálogo con FM Fuego, la presidente de la Asociación de Cosmetólogos, Esteticistas y Masajistas de Tierra del Fuego (ACEMA) habló sobre la discusión legislativa que ya se está llevando a cabo con respecto a uno de los artículos de la Ley de Kinesiólogos, el cual los esteticistas señalan como un impedimento para poder desarrollar su actividad. Además, confirmó que se está trabajando también en un proyecto de ley que regule su actividad.

“A partir de la aprobación de la Ley Provincial 1272 comienza todo un camino de dificultad para los cosmetólogos y para todos los integrantes de ACEMA. Esto es una actividad que existe, no es una actividad que se inventó en Tierra del Fuego. No hay ninguna ley en otra provincia en cuanto al ejercicio de la kinesiología y la fisioterapia que establezca la palabra ‘exclusividad’ porque son actividades reservadas que están determinadas por el Ministerio de Educación a nivel nacional, entonces esto se tiene que modificar”, comenzó la licenciada.

En ese sentido, Zanón remarcó que “lo más importante es que toda esta gente que está capacitada para ejercer la cosmetología, no puede hacerlo. A partir de la sanción de esta ley hubo varios allanamientos, sobre todo en Ushuaia. Los socios de ACEMA son todas personas que han estudiado en academias privadas, aunque muchas no estén reconocidas por el Ministerio de Educación porque no se incluye a las academias que tienen que ver con la enseñanza cosmetología y la estética; esto también debe trabajarse”.

“No podemos taparnos los ojos porque es una actividad que existe. Hoy existe un vacío legal donde están trabajando con miedo a ser denunciados o allanados. En la provincia es un delito el masaje y el tratamiento reductor si no sos kinesiólogo, no así en el resto del país. Es una realidad que existe”, opinó.

Asimismo, la licenciada comentó: “Yo le di mucha documentación al legislador Rivarola para que pueda trabajar con eso. Realmente los legisladores se comprometieron y entendieron que es una actividad que lo único que pide es que se regule lo que sí se puede hacer y lo que no, mediante una ley que los resguarde. Ellos no quieren hacer lo que no deben, pero sí que se les permita hacer su trabajo en paz”.

Con respecto a la nueva ley en la cual están trabajando, explicó que “nosotros estamos trabajando en ella, el tema es que la palabra ‘exclusividad’ tiene que estar determinada por las actividades reservadas que dice el Ministerio de Educación a nivel nacional, es una palabra que no corresponde más allá de que nosotros estemos trabajando sobre otro proyecto de ley. Nos va a llevar un tiempo tener un proyecto de ley, pero qué hacemos en el mientras tanto”

“Ya se presentaron fundamentos suficientes para demostrar que esa palabra es inconstitucional. No es un capricho, la palabra se tiene que cambiar porque no corresponde”, sentenció.

Además, señaló que “la Asociación de Kinesiólogos se ocupó de refutar por completo nuestro proyecto y nos allanó el camino en un montón de cosas. En algunas cosas tienen razón y en otras no. Sin embargo, en sus argumentos siempre hacen hincapié en que la ley provincial 1272 establece exclusividad en el masaje, están encasillados en esa postura y nos traba cualquier proyecto futuro”.

Por otra parte, Zanón hizo hincapié en que “este conflicto empezó a principios de 2019. Una legisladora preguntó cómo es que recién ahora surge todo esto y es porque tratamos siempre de hacer lo políticamente correcto; frenamos manifestaciones y movilizaciones porque yo no estoy de acuerdo con toda esta cuestión mediática y lo frené hasta donde pude. Llegó un momento en que los socios se cansaron de trabajar con miedo como si fueran delincuentes”.

“La actividad existe y debe ser regulada porque también hay ciertas personas inescrupulosas que no tienen los conocimientos básicos y ejercen la cosmetología y la estética. ACEMA engloba a los profesionales que se capacitaron. Nosotros no estamos avalando que un masajista trate una patología”, recalcó.

Por último, la licenciada manifestó que “en la próxima reunión en la Legislatura va a participar la otra parte y, aparentemente, luego quieren un encuentro con las dos partes; yo eso no lo comparto. Nosotros fuimos y presentamos fundamentos y documentación, pero cuando una de las partes tiene una actitud caprichosa al decir ‘esto no lo hago, pero tampoco quiero que vos lo hagas’ tampoco podemos construir”.

“Hay una conciencia nacional de que sos de un lado o sos del otro, cuando en realidad hay que tratar de construir algo juntos; es una actividad productiva y comercial muy importante y tenemos que ser constructivos”, cerró.