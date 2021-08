Leonardo Vargas: “Hemos decidido suspender la medida de fuerza; la empresa va a tomar a todos los compañeros que dejó afuera”

El delegado de Carrier dialogó con FM Fuego acerca de la situación de los trabajadores, quienes tuvieron novedades durante el fin de semana y lograron abrir una vía de diálogo con la empresa, además de confirmar la reincorporación de los empleados apartados durante los reclamos.

“Se ha abierto una vía de diálogo, así que ambas partes decidieron aflojar un poco. De nuestra parte hemos decidido suspender la medida de fuerza, quedó en suspenso por ahora. La empresa va a tomar a todos los compañeros que dejó afuera, entrarían hoy en el turno mañana y algunos en el turno tarde”, anunció Vargas.

En ese sentido, confirmó que “ya se tuvieron las primeras reuniones con la empresa y esta semana seguiremos, por supuesto con toda la dirigencia”.

“Se están planteando los puntos que estamos pidiendo internamente, entre los cuales el más importante es la efectivización de los PPD y una mejora en los contratos o efectivización también para los contratados”., agregó.

Asimismo, señaló que “también se está tratando dentro en las reuniones el tema de la carta documento y los posibles descuentos por las horas no trabajadas, pero esperemos que quede en la nada porque los trabajadores están haciendo un justo reclamo que tiene que ver con pasar a planta o que les mejoren los contratos. Eso es algo más que justo. Veremos si todo se arregla y esperamos llegar a un buen puerto”.

Al ser consultado si tuvieron reuniones con autoridades de Carrier de Buenos Aires, Vargas afirmó que “hemos tenido conversaciones con la gente de Carrier de Buenos Aires con nuestro Secretario General, quien está al frente de las negociaciones junto al cuerpo de delegados”.

“Esperemos que esto no se vuelva a repetir en ninguna otra empresa porque los trabajadores necesitan algo digno para su familia. No puede ser que por pedir un derecho sea sacado de su trabajo, esto no hay que permitirlo en ningún lado”, finalizó el delegado.