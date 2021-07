Leila Roldán: “No hay muchos docentes que estén capacitados para tratar con los niños con TDAH”

La integrante de la Red TDAH habló con FM Fuego sobre cómo detectar los trastornos de déficit de atención e hiperactividad en los niños, además de valorar la importancia del grupo que nuclea a familias de niños que fueron diagnosticados con TDAH y la contención que brindan a los padres que consultan sobre este camino tan incierto.

“Al diagnóstico no es fácil de llegar. Normalmente los primeros signos se dan en la escuela cuando los niños presentan dificultad para adaptarse. Muchos de ellos tienen dificultades en el aprendizaje, ahí es cuando estamos con los signos de alarma y podemos empezar a considerar que haya un trastorno. Pero bueno, lo principal es consultar con un especialista; primero con un pediatra, quien va a considerar si es necesario realizar alguna consulta con un psicólogo o con un psicopedagogo”, explicó Roldán.

Además, señaló que “más que nada hay que estar alerta a lo que nos digan en educación y a la intuición como padres; muchas veces los padres que estamos en casa son los que nos damos cuenta que hay algo que no anda bien, pero es un camino largo para llegar al diagnóstico, no es algo sencillo”.

Por otra parte, Roldán contó cómo llegó a unirse a la Red: “La que me contactó fue Natalia que es la representante de la Red TDAH y Neurodiversidad de Tierra del Fuego. Yo ya tenía hace dos años el diagnóstico de mi hija y tenía la idea de iluminar y hacer una movida como se hace a nivel nacional con la red federal, pero no tenía con quien hacerlo. Ella se enteró que yo estaba buscando a alguien, nos contactamos y empezamos este proyecto. Se fueron sumando a través de las redes sociales papás y familias con niños con déficit de atención que no sabían a quién acudir. A partir del boca en boca y las redes sociales nos fuimos juntando”.

Con respecto al sistema educativo, destacó que “la problemática en Educación es grande porque realmente no hay muchos docentes que estén capacitados para tratar con los niños con déficit de atención e hiperactividad, es lo que más cuesta tener a los niños dentro del salón quietos. Hemos tenido experiencias como papás de que los niños no son incluidos y comprendidos; muchas veces no tienen su maestro integrador, su par pedagógico ni las tareas adaptadas a ellos, y los niños realmente sufren porque no son incluidos. Entonces ante esta necesidad fue que nos convocamos para empezar esta movilización que es la primera que hacemos acá en Tierra del Fuego”, detalló.

Asimismo, Roldán remarcó que los principales indicios de TDAH en los niños “no solamente es la hiperactividad, hay niños que no la tienen, pero tienen impulsividad, hiperactividad motora, problemas con adaptarse con sus pares, problemas en el aprendizaje. Bueno, todo esto influye también en la convivencia”.

Cuando te dan el diagnóstico es un camino incierto y muchas veces no sabemos a quién recurrir. Hoy como papás y familias estamos apoyando a otras, que sepan que hay un espacio donde podemos contenerlos y asesorarlos, que no estamos solos”, finalizó.