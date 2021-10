Legisladoras y Legisladores realizaron la segunda sesión del Parlamento Patagónico

Se concretó la segunda sesión ordinaria del Parlamento Patagónico. En el encuentro, aprobaron las iniciativas que estudiaron en el plenario de Comisiones. Además, firmaron un documento de declaración conjunta entre el FOVIRA y el Parlamento Patagónico. Presidió el legislador Emmanuel Trentino.

En el inicio de la sesión, Trentino y el secretario Federico Greve, pusieron a disposición de las y los Legisladores la aprobación del diario de sesiones del 17 y 18 de agosto pasado.

Se procedió a la lectura de la Declaración conjunta del encuentro del Parlamento Patagónico y del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA).

Luego iniciaron el tratamiento del orden del día y aprobaron las Resoluciones referidas a los membretes “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son ARGENTINAS” y “2022- 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas” (para el 2022); que deberá contener toda la documentación oficial del Parlamento Patagónico.

Luego, a solicitud de Río Negro, declararon de interés regional la publicación del primer diario ignífugo del país y el mundo, como edición especial del tradicional Diario de la Comarca Patagonia Argentina, de la localidad chubutense de El Hoyo, que lleva por título “La Cordillera en Llamas” y promueve la generación de conciencia de la población para prevenir nuevos incendios en la Patagonia Argentina. El mismo tratamiento recibió la Declaración de Interés regional a la localidad de Chimpay en la provincia de Río Negro, instituyéndola como Cuna de Ceferino y Capital Patagónica del Peregrino.

A continuación, aprobaron la Declaración que manifiesta su rechazo a la pretensión del Gobierno de la República de Chile de extender su plataforma continental al Este del Meridiano 67° 16’ 0, violando el Tratado de Paz y Amistad celebrado con Argentina en el año 1984 y desconociendo la demarcación del límite exterior de la plataforma continental aprobada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de acuerdo a la presentación realizada por nuestro país en el año 2009.

Seguidamente, aprobaron el proyecto de Recomendación a los representantes patagónicos en el Congreso Nacional, expresar el más enérgico repudio por la actitud del Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera, por la apropiación de una parte de la plataforma continental argentina, no ajustándose esta norma al Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en el año 1984, considerando que dicha actitud se da en un marco unilateral.

El mismo tratamiento recibió el proyecto de Recomendación de Santa Cruz de expresar su más enérgico repudio a la decisión del Presidente de Chile Sebastián Piñera, publicada el 27 de agosto y fechada el 23 de agosto en el Diario Oficial de ese país, de actualizar su carta náutica e incluir una parte de la Plataforma Marítima Argentina al sur del Mar de Drake y el Cabo de Hornos, y en la pretensión de proyectar la plataforma continental al este del meridiano 67º 16´ 0, lo que infringe el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984 en la ciudad del Vaticano y el Tratado de delimitación de los Hielos Continentales rubricado el 16 de diciembre de 1998.

Posteriormente aprobaron el proyecto de Declaración propuesto por Chubut que declara de interés Legislativo el “Corredor Histórico Malvinas Argentinas” a crearse en las costas de Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, San Antonio Oeste y Mar del Plata en el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas.

En el mismo sentido, aprobaron el proyecto de Declaración de Santa Cruz que propone declarar de interés del Poder Legislativo, el acuerdo firmado por la Cancillería Argentina con el Reino Unido, y solicitan al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que realice nuevas tareas forenses para identificar a Soldados Argentinos inhumados en las Islas Malvinas. Este nuevo acuerdo se establece luego de la implementación del primer Plan de Proyecto Humanitario (PPH), que condujo a la exhumación de los restos de 122 soldados argentinos en ese mismo cementerio.

También aprobaron el proyecto de declaración de Santa Cruz por el que se felicita por el inicio de la construcción del ARSAT-3, un nuevo satélite geoestacionario de comunicaciones, que será desarrollado por la empresa estatal INVAP, que se pondrá en funcionamiento en el año 2023, a los fines de universalizar el servicio de Internet a todo el país y que además ayudará a tener una conectividad más eficiente y un costo razonable para los usuarios.

A continuación aprobaron el proyecto de Declaración de Tierra del Fuego que manifiesta su interés y beneplácito con los avances en el anteproyecto de los pliegos de licitación del cruce por Aguas Argentinas conforme al anuncio realizado por el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Gustavo Melella y su par de Santa Cruz, Alicia Kirchner, habiéndose definido los puntos en los que se emplazarán los establecimientos portuarios que permitirán concretar la unión marítima de ambas provincias. Siendo éstos, Punta Loyola como cabecera santacruceña y Bahía San Sebastián Sur, la fueguina.

El mismo tratamiento recibió el proyecto de declaración de La Pampa en el que manifiestan el beneplácito por el encuentro del sector público y privado de Malargüe (Mendoza) con representantes públicos y privados de la provincia de La Pampa, con el objeto de acordar estrategias de integración y desarrollo regional en el corredor bioceánico Paso Pehuenche-Bahía Blanca.

Además, aprobaron el proyecto de Recomendación de La Pampa que recomienda a los Diputados y Senadores Nacionales de las provincias patagónicas la no aprobación de leyes presupuestarias que financien obras hidráulicas respecto de las cuales no exista Evaluación y/o Estudio de Impacto Ambiental y no sean aprobadas por el Comité de Cuenca correspondiente, conforme la ley 25.688 y ley 23.879 de Gestión Ambiental de Aguas.

En el mismo sentido, aprobaron el proyecto de recomendación de La Pampa que rechaza la pesca predadora llevada a cabo por más de 400 barcos de la flota pesquera china en aguas contiguas a nuestra zona económica exclusiva.

Por otra parte, aprobaron el proyecto de recomendación de Santa Cruz que solicita imperiosamente a las comisiones de Agricultura y Ganadería; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, den preferente despacho y sanción al texto unificado despachado de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano referido a la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica, uso racional y sostenible de los Humedales.

También a propuesta de Santa Cruz aprobaron el proyecto de recomendación que solicita a la Dirección Nacional de Vialidad, se realice el pertinente estudio y analice la factibilidad de implementar trabajos de acondicionamiento de la Ruta Nacional Nº 3, tramo: “Chimen Aike – Monte Aymond; Caleta Olivia – Comodoro Rivadavia” a los efectos de poder concretar la obra de terminación de re pavimento y señalización vertical y horizontal necesaria, ya que la misma cuenta con un porcentaje de deterioro casi intransitable, haciéndola peligrosa en su transitabilidad y peor aún en época invernal. Demandando una reparación urgente.

En el mismo sentido, aprobaron el proyecto de recomendación de Santa Cruz que solicita a la Dirección Nacional de Vialidad la demarcación y cartelería de la Ruta Nacional Nº 3, tramo: Güer Aike – Ruta 288 (empalme y acceso a la localidad de Puerto Santa Cruz).

A continuación aprobaron el proyecto de recomendación de Santa Cruz que solicita a la Dirección Nacional de Vialidad, la repavimentación de la Ruta 3, tramo Fitz Roy – ingreso al Proyecto Cerro Vanguardia.

También aprobaron el proyecto de recomendación de la provincia de Santa Cruz que solicita a los Legisladores y Legisladoras de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en particular a quienes representan a las provincias Patagónicas, que impulsen y acompañen la sanción del Proyecto N° 1319-S-2021, de autoría del Senador Nacional del Frente de Todos Oscar PARRILLI, que busca limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos, aprobado por el Honorable Senado de la Nación el pasado 19 de agosto de 2021.

Por otra parte, aprobaron el proyecto de Recomendación de la provincia de Santa Cruz de solicitar a Legisladores y Legisladoras de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en particular a quienes representan a las provincias patagónicas que impulsen y acompañen la sanción del Proyecto N° 1320-S-2021, de autoría del Senador Nacional del Frente de Todos Oscar PARRILLI, para limitar las tasas de interés por mora aplicadas por las entidades bancarias, tarjetas de crédito, servicios de medicina prepaga y empresas privadas de servicios en general, aprobado por el Honorable Senado de la Nación el pasado 19 de agosto de 2021.

También acompañaron el proyecto de recomendación de la provincia de Santa Cruz que solicita a la Dirección Nacional de Vialidad, que realice los trabajos de pavimentación, bacheo, señalización, refacciones y acondicionamiento sobre las distintas rutas nacionales situadas en las Provincias Patagónicas.

Más adelante aprobaron el proyecto de recomendación de Santa Cruz que solicita al Poder Legislativo Nacional el pronto tratamiento del proyecto amparado bajo Expediente Nº 6592-D-2020 y S-66/2021 referido al reconocimiento de una indemnización a favor de los ex agentes de la Empresa Nacional de Correo y Telégrafos (Encontel) o a sus derechohabientes, que estuvieran en relación de dependencia con la Empresa Encotesa Sociedad Anónima al 24 de enero de 1992 y a los que ingresaron con posterioridad a esta fecha.

Además, aprobaron un proyecto de recomendación de la provincia de Neuquén que pide a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que dé tratamiento a los proyectos de ley tendientes a reducir la carga del esquema impositivo al que están sujetos los productores primarios de la actividad frutícola de las provincias patagónicas.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos entrados del orden del día, aprobaron un proyecto de recomendación de la provincia de Tierra del Fuego que consensua acciones de las seis provincias integrantes del Parlamento Patagónico, referente a la no utilización de plásticos de un solo uso, promover la reducción progresiva de la utilización de plásticos en general, reducir el uso de papel virgen hasta reemplazarlo en su totalidad por papel reciclado y generar ahorro energético y eficiencia energética, en el ámbito de las Legislaturas Provinciales.

A continuación, tomó la palabra la legisladora María Magdalena Cativa (Chubut) quien destacó la realización de los juegos de la Araucanía y los juegos Epade.

Luego Humberto Marinao, Presidente de la comisión de PP de Río Negro destacó un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner como así también destacó la impronta de la Presidencia del cuerpo regional por hacer funcionar con más asiduidad este Parlamento Patagónico. También mencionó el desarrollo del FOVIRA y las disertaciones que realizaron distintos funcionarios.

Más adelante, el legislador Roddy Ingram, presidente de la comisión de Chubut, pidió un minuto de silencio en memoria de Néstor Kirchner y destacó el trabajo realizado durante este Parlamento proponiendo a Puerto Madryn (Chubut) como sede para la cuarta sesión ordinaria.

También hizo uso de la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez, presidenta de la comisión de Parlamento Patagónico de Neuquén destacó el trabajo conjunto de Parlamentarias y Parlamentarios en trabajar por una voz común a los patagónicos y la labor de la presidencia del PP.

A continuación, hizo uso de la palabra el legislador Francisco Torroba, presidente de la comisión de La Pampa también destacó todo el trabajo realizado por el personal de la Cámara de Diputados de Santa Cruz como así también la labor conjunta de los Legisladores y las Legisladoras.

Posteriormente tomó la palabra el diputado Matías Mazú, presidente de la comisión de Santa Cruz que destacó la “fecha tan especial” como lo es el fallecimiento de Néstor Kirchner y la gran participación de mujeres en el Parlamento Patagónico. Además indicó que el camino es la deconstrucción para generar espacios de debate.

Finalmente tomó la palabra Emmanuel Trentino, presidente del Parlamento Patagónico, quien destacó la labor que tiene cada uno de los Legisladores y Legisladoras para trabajar por una mejor calidad de vida de los vecinos y vecinas de la región patagónica.

Agendas comunes

Por otra parte, el vicegobernador Eugenio Quiroga, destacó que hoy “es una fecha muy especial para para nosotros, fue una de las personas en la historia que han generado cambios en el país}. Yo soy una persona que esta acá a partir de Néstor, comencé en la actividad pública por él”.

Por otra parte, señaló que “Me parece importante que todo esto que discutimos y analizamos, debemos seguir trabajando para que la promoción de empleo, los hidrocarburos, las conectividades sean más palpables a nuestras necesidades como región”. “La Patagonia es la mayor exportadora del recurso petrolero y debemos trabajar para generar agendas comunes, tenemos ejes en los que no hay que dudar y seguir trabajando para que este parlamento siga siendo una herramienta de transformación”.