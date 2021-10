La UNTDF inicia el período de preinscripción para ingresantes 2022

Desde el 25 de octubre hasta el 10 de diciembre inclusive, las/los aspirantes a estudiar una carrera en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, podrán preinscribirse de forma online completando el formulario preinscripcion.untdf.edu.ar

Una vez concretado ese primer paso, los/las ingresantes deberán sacar turno en el link https://turnos.untdf.edu.ar/ para presentar en la oficina de la Dirección de Estudiantes en la sede Ushuaia (Walanika 250) o Río Grande (Thorne 302) la documentación correspondiente: formulario de preinscripción impreso, DNI (original y copia), constancia de aprobación de nivel medio (secundario, polimodal o equivalente) o certificado de título o analítico en trámite o constancia de alumno regular cursando el último año (original y copia) y 2 fotos (4×4 o carnet)



Mayores de 25 años sin secundario completo

Los mayores de 25 años que no acrediten la aprobación del nivel medio (secundario, polimodal o equivalente) podrán acceder a la Universidad aprobando una evaluación de Lengua y de Matemática. Esta posibilidad se enmarca en el artículo N° 7 de la Ley Nacional N° 24.521 de Educación Superior.

Aclaraciones importantes

La UNTDF al ser una Universidad pública no tiene arancel, tampoco hay tope de vacantes. Para ingresar a las carreras deberán cursar y concluir el Curso de Iniciación Universitaria (CIU) durante febrero de 2022. Se trata de una instancia obligatoria pero no eliminatoria para el acceso a todas las carreras de pregrado y grado de la UNTDF. Sólo están exceptuados los y las aspirantes que certifiquen tener aprobadas materias en otras instituciones de nivel superior universitario o no universitario (consultar condiciones al momento de la inscripción).

