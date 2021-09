“La mayoría de los políticos no saben qué significa pagar un sueldo y cargas sociales, entonces se hace difícil discutir leyes porque el punto de partida no es el mismo”

Así lo afirmó el precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical Fernando Gliubich señalando que “las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos van en sentido contrario a la generación de empleo”. En este sentido planteó la necesidad de “discutir cómo generamos trabajo” en Argentina y cuestionó nuevamente la carga impositiva a las pymes.

El precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical Fernando Gliubich, quien junto a Verónica Pani encabezan la lista 502C Adelante TDF, expuso la falta de empleo y la pobreza como ejes centrales para revertir de manera inmediata, como así también cuestionó la carga impositiva a las pymes.

En este sentido planteó que “en 2020 la Argentina hizo que 1.700.000 personas ya no pertenezcan a la clase media, con lo que no sólo estamos devaluando la moneda sino la movilidad social, que es descendente en lugar de ser ascendente, donde hoy en nuestro país hay 20 millones de pobres, 5 millones de indigentes, esto nunca lo vimos en Argentina”.

Del mismo modo expresó que “de cada 100 trabajadores, 51 están en la informalidad, las empresas medianas y grandes se van, las pymes se han fundido y se ha perdido una gran cantidad de puestos de trabajo, por lo que la actividad privada no puede sostenerse con esta forma de llevar adelante un país, con la cantidad de impuestos que se exigen”, expuso.

Al respecto Gliubich dijo que “quien tiene hoy una PyME en Argentina es un héroe, con una carga impositiva fenomenal y es mirado de reojo por el Gobierno nacional cuando en realidad debería ser visto como un socio que crea trabajo, hay que premiar el emprededurismo”, sostuvo, al tiempo que consideró que “en Argentina se sale de la pobreza creciendo y generando empleo, las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos van en sentido contrario”.

El precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical marcó que “no sé dónde quedó la cultura del trabajo, el trabajo en blanco y trabajo seguro, pero las personas quieren trabajar dignamente y la política puede ser ir a la cultura del trabajo, o ir al clientelismo político, evidentemente algunos tienen en mente el clientelismo político porque los favorece, pero la mayoría de la gente quiere tener su dinero ganado con el sudor de su frente”.

Por tal motivo mantuvo que “algunos políticos deberían volver a la actividad privada y dejar de vivir del Estado para entender cómo se vive, es necesario tener menos presión fiscal, pero sobre todo deberíamos favorecer tributariamente al sector generador de empleo, de lo contrario la Argentina no tiene salida”, exclamó.

Por tal último Gliubich sostuvo que “nosotros somos una opción muy firme frente al Gobierno, una opción que refleja la necesidad de previsibilidad de generar una economía que respete las reglas del mercado, que no tenga esa vocación por los impuestos y los gastos”, concluyó.

do