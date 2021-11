KITESURF, una actividad en permanente crecimiento en Río Grande con escuela incluida

La practica del kitesurf crece día a día en Río Grande, teniendo ya constituida una Asociación, la que a su vez ha puesto en marcha una escuela, para quienes se quieran iniciar en la actividad.

Víctor Orestes es uno de los principales impulsores de la práctica del Kitesurf en Río Grande. Día a día crece en adeptos, para lo cual es fundamental la escuela que está en marcha.

Orestes hizo referencia a la actividad: «Kitesurf hace algunos años que ya está en Río Grande, con un grupo de personas que aprovecha mucho el viento que hay acá, es una actividad acuática, usamos las velas para impulsarnos en el agua. Estamos con la escuela difundiendo esta actividad para que cada vez más gente se pueda sumar».

«En toda Tierra del Fuego debe haber unas 30 personas que practican esta actividad, -continuó diciendo Orestes- acá en Río Grande somos 15 aproximadamente, cuando hay buen viento y están dadas las condiciones, nos pueden ver en la zona de Punta Popper, que es una zona muy segura, mucha arena, cuando la marea baja las aguas son pocas profundas, para el que está recién arrancando es bueno porque puede hacer pie, muchos me preguntan si la gente que no sabe nadar puede practicar kitesurf y les digo que si, cuando empiezan a practicar lo hacemos en aguas pocas profundas, después cada uno con más experiencia decide donde meterse, pero con los alumnos de la escuela vamos a aguas pocas profundas2.

Respecto del equipamiento con el que debe contar alguien que quiera empezar a practicar esta dsiciplina dijo: «La escuela cuenta con todo el equipamiento, por lo tanto el que se va a iniciar en la actividad no necesita nada, nosotros le brindamos todos los elementos. Obviamente que a medida que transcurre el curso, cada uno va comprando su propio equipo. Generalmente el que empieza no abandona y quiere tener su propio equipo, en ese sentido no hay que preocuparse. Los elementos principales son traje de neoprene, arneses, con el cual te enganchas al kate o barrilete en este caso, la tabla, guantes y unas botitas de neoprene. La escuela la llevamos adelante con Violeta, me ayuda mucho, tenemos 6 alumnos activos. El curso consta de 10 horas separadas en clases, la persona elige si 10 clases de 1 hora o en algún momento pasar a clases de 2 horas. Los que se quieran sumar a la escuela, nos pueden buscar en el face, tdfkitesurf», finalizó diciendo Víctor Orestes.