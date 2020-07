Judith Di Giglio: “La realidad es que la situación epidemiológica está controlada”

Luego de conocerse el caso positivo de covid-19 en un hombre de 53 años, como así también la situación de un menor de un año que debió ser trasladado a Buenos Aires, información que encendió la alarma en la población, FM Fuego dialogó con la Ministra de Salud Judith Di Giglio quien sostuvo “La realidad es que la situación epidemiológica está controlada, por supuesto estamos investigando los nexos y esto lleva unos días para tener los resultados de los familiares o esperar a que los familiares o contactos estrechos desarrollen síntomas y a partir de ahí, realizar todos los interrogatorios para poder concluir la investigación epidemiológica” y agregó “La situación epidemiológica no está controlada cuando hay muchos casos y no se puede lograr investigar porque son tantos los casos y porque se pierde el nexo epidemiológico, esto se denomina circulación comunitaria que es lo que está sucediendo en este momento, en la ciudad de Buenos Aires. Además de esto la cuarentena y el aislamiento obligatorio ya se realizó en nuestra provincia y en todo el país y siempre el objetivo y esto nosotros lo remarcamos mucho, fue preparar el sistema sanitario; esto quiere decir que nosotros en un inicio no podíamos realizar el diagnóstico en nuestra provincia y ahora sí, y el otro objetivo era evitar el colapso del sistema sanitario y preparar protocolos para poder flexibilizar paulatinamente las actividades, todo esto se realizó, entonces, no es que ante la presencia de casos vamos a volver para atrás, en esto también hay otra duda que evacuar, no es que ante la presencia de casos vamos a volver para atrás con las actividades, el país va a seguir de esta manera, se va a volver para atrás cuando tengamos una situación que no podamos controlar o que colapse el sistema sanitario y esperemos nunca tener esta situación”.

Asimismo, en el día de ayer trascendió la existencia de posibles nuevos casos positivos que no se lograron dar a tiempo en el parte, tras esto, Di Giglio explicó “No se han confirmado nuevos casos y vamos a tener resultados en la tarde del día de hoy, de muchas muestras que se tomaron en el día de ayer en Rio Grande, que son más de 20 muestras y esto se enmarca entre los dos casos que se dieron a conocer” y en la misma línea agregó “Casos sospechosos tenemos todos los días, esto es otro punto para aclarar, los casos sospechosos son personas que se realizan el hisopado y están esperando el resultado y esto invita a que hay una vigilancia epidemiológica activa, no tiene que ser un número que alarme, nuestro objetivo ahora es continuar con la detección precoz de los casos y si tenemos casos sospechosos significa que el sistema de vigilancia epidemiológica está controlando la situación y está buscando estos casos”.

Con respecto a los fueguinos que vuelven a la provincia y que en algunos casos no cumplen la cuarentena, la Ministra de Salud explicó “Nosotros hemos visto que han ingresado 5000 personas a la provincia y hemos tenido hasta el momento 5 casos confirmados importados, y es inevitable en una pandemia no tener casos. Nosotros estamos desestimando mucho, como ciudadanos, al virus. Si fuera tan fácil o tan posible prevenir la transmisión del virus, el mundo no estaría en esta situación. Nuestro país está cursando una situación epidemiológica, quizás la más difícil, que es la curva de contagios”.

Con respecto a la actual situación del buque pesquero Di Giglio precisó “El día martes internaron dos pacientes más, son cuatro los pacientes internados; dos con requerimiento de oxígeno y dos que evolucionaron favorablemente y que están sólo por control de factores de riesgo pero ninguno en estado de gravedad o con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Cuatro tripulantes descendieron porque son los que se han recuperado de la enfermedad y que no transmiten más el virus y están en un hotel. Y el resto, la mayoría tiene síntomas leves y algunos ya han cursado la enfermedad y no tienen más síntomas y el 8% fue asintomático”.

Finalmente, la Ministra de Salud Judith Di Giglio se dirigió a los ciudadanos y expresó “La realidad es que debemos mantenernos serenos, hemos pasado cuatro meses de esta pandemia de la mejor manera, con esto me refiero, controlando la situación epidemiológica, controlando el número de contagios y con una colaboración increíble de la ciudadanía. Recordemos que todos estos logros lo obtuvimos entre todos, no fue solo el sector sanitario o las fuerzas de seguridad, sino todo en su conjunto, recordar que las personas que están enfermas son pacientes, no son culpables ni personas que tienen que recibir amenazas por las redes sociales como ha sucedido en el día de ayer, eso es muy triste como sociedad que sucedan estas cosas. Son personas que se enfermaron no cometieron ningún crimen. Después tener serenidad, es un momento de incertidumbre para todos, y la incertidumbre genera ansiedad, tratar de estar serenos y siempre esperar las noticias oficiales, somos un lugar muy chicos y no existe la posibilidad de ocultar casos, no es la intención de ningún departamento de epidemiología pero además nosotros contamos con esta particularidad, en la cual antes del parte ya todos saben si hay casos positivos o no, entonces siempre esperar la información oficial”.

