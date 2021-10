Judit Di Giglio: “Estamos muy contentos de haber mejorado la situación epidemiológica y poder seguir avanzando con el plan de vacunación”

La ministra de Salud de Tierra del Fuego habló con FM FUEGO sobre los esquemas de vacunación y la situación epidemiológica de la provincia.

“Se comienza en todo el país el vacunar a este grupo etario. En Ushuaia comenzará el día de mañana, y en Tolhuin empezarán a partir del día viernes. Seguiremos vacunando y luego descendiendo el rango de edad, siempre dependiendo de la disponibilidad de dosis”

Sobre la situación epidemiológica comentó “Es la mejor que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, tanto en la provincia así como también a nivel nacional. Constantemente se realizan vigilancias epidemiológicas y secuenciación genómica desde la provincia hemos enviado muestras y sigue siendo predominante la variante Manaos, no así la Delta, la cual no circula en nuestro país de manera predominante ”. “ Sabemos que con esquema completo las vacunas son muy eficaces, por eso es tan importante el avance en el plan de vacunación. No podemos decir qué es lo que va a suceder”.

Sobre las flexibilizaciones comentó “Venimos con las actividades sociales y económicas ya habilitadas. Hemos tenido una gran respuesta de la población, ya que se han comprometido con la provincia y con el cuidado de la salud. La adherencia del plan de vacunación y la segunda ola que ha sido menor a la primera lo han demostrado.” Y añadió “El logro es responsabilidad de todos, tanto del sistema de salud, así como también de la población”

Con respecto a los adultos que aún no están vacunados afirmó “Este jueves será destinado a primer dosis para mayores de 18 años y segunda dosis para todo tipo de vacuna. Se recuerda que para la segunda dosis de AstraZeneca son 8 semanas de intervalo. Por su parte, Sputnik-V y Sinopharm 4 semanas de intervalo.”

En cuanto a la situación epidemiológica que se avizora para la nueva temporada comentó “Hemos visto que este invierno tuvimos una buena temporada de turismo, por el cual nos cuidamos, dando como resultado una situación epidemiológica muy buena, por lo que esperamos que para el verano sea lo mismo”