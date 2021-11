Juan Villarroel «No entiendo porque me sacan el título y se lo dan a Sebastián Marchisio»

Fue campeón por tres días del Súper Especial, hasta que el ACRG lo notificó el miércoles a la noche, que hubo un error administrativo y por lo tanto el título quedaba en manos de Sebastián Marchisio.

Juan Villarroel dijo en FUEGO MOTOR no entender la medida que tomó el ACRG



Decepcionado, tal vez sea la palabra justa para definir el sentimiento de Juan Villarroel después de conocer la determinación del ACRG sobre la definición del campeonato del Súper Especial en la categoría «E».

El domingo a la noche, en la entrega de premios, el ACRG le dio el trofeo como campeón de la categoría y el miércoles lo notificó que no era así, que hubo un error administrativo y el campeonato era para Sebastián Marchisio.

Al respecto, Juan Villarroel dijo en el programa Fuego Motor: «Todo arranca el martes cuando escucho un rumor sobre que no podía ser campeón ya que no había ganado una carrera. Hablo con Mónica (Cobián, presidenta del ACRG) y me dice que si, que cuando hizo la premiación, sumó los puntos y que el triunfo que hablaba el reglamento creyó que era por pasadas. Ella avaló mi campeonato, hizo la premiación. Ahora me aducen que en el punto 5.3 del reglamento, que no estoy cumpliendo uno de los requisitos. Entonces no puedo entender que, a quien ahora consagran campeón (Sebastián Marchisio), tampoco reúne uno de los requisitos ya que no es quien mayor cantidad de puntos logró, o sea, son tres requisitos y ninguno de los dos cumplimos uno.

«Presenté mi descargo porque me mandaron una nota por whatsApp notificándome e hice mi descargo por la misma vía, vamos a ver que me contestana. No entiendo si a los dos nos falta un requisito para ser campeón, porque me sacan el título y se lo dan a Seba (Marchisio).»

Finalmente, Juan Villarroel manifestó su alegría por la competitividad del auto: «Pudimos volver a correr, estamos contentos por lo logrado el fin de semana. Es un auto competitivo, habría que trabajar un poco en la suspensión y no tengo dudas que peleas por los primeros puestos en la categoría».