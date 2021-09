Juan Petrina: “El viajero ingresó con todos los protocolos que existen para las personas que vienen del exterior y en su hisopado de control del séptimo día arrojó resultado positivo”

El Jefe de Epidemiología de la provincia dialogó con FM Fuego sobre la confirmación de un caso de contagio de Covid con la variante Delta en la ciudad de Río Grande. “Tanto él como sus compañeros se encuentran en buen estado de salud, sin necesidad de hospitalización”, afirmó.

En esa línea, Petrina aseguró que “está confirmada la variante Delta. Se trata de un viajero, el cual ingresó dentro de los protocolos que existen para las personas que vienen del exterior, que en su hisopado de control del séptimo día arrojó resultado positivo. Luego de enviar la muestra al laboratorio de Salud Pública de Ushuaia, se derivó al Instituto Malbrán y confirmó por secuenciación genómica que la variante correspondía a la Delta”.

Al respecto del protocolo de ingreso al país, el Jefe de Epidemiología explicó que “toda persona que venga del exterior tiene que presentar un PCR del país de origen, después se le hace otro hisopado en el ingreso, en este caso en Ezeiza, y recién con esos dos negativos puede ingresar a la jurisdicción donde va a cumplir un aislamiento de 7 días. Al séptimo día, para darle el alta epidemiológica, se le hace un tercer hisopado y ese es el que le dio positivo a esta persona, pero los dos anteriores le habían dado negativo”.

“Derivados de este caso no tenemos ningún caso de contacto estrecho confirmado, más allá de que esta persona vino con otras dos y una de ellas también dio positivo; todavía no tenemos la secuenciación de esta segunda persona, pero seguramente sea la Delta también. En este caso nosotros dimos intervención al Ministerio de Salud ni bien se dio el positivo, sin saber en ese momento la variante”, remarcó.

Al ser consultado sobre las razones por las cuales un hisopado puede dar positivo después de dos negativos, Petrina señaló que “este virus, como cualquier otro, posee un estándar por fuera del período de incubación general y puede tener una incubación más prolongada como son estos casos que estamos teniendo donde quizás el material del virus no fue detectado en la prueba inicial, pero no quiere decir que no estaba sino que está dentro de las posibilidades del pequeño porcentaje que puede escapar como cualquier otra prueba biológica, no es 100% efectiva. De hecho, cualquier persona con síntomas que da negativo al testeo igualmente deben mantener el aislamiento por 7 días”.

Asimismo, puntualizó que “en este caso en particular, el hombre no presentó síntomas. Nosotros sabemos que desde el testeo positivo, con la carga viral de esa persona, está en condiciones de contagiar. Previo a eso, más o menos 48hs antes, pudo haber estado contagiando, pero al ser asintomático, de ahí para atrás no tenemos un número específico de cantidad de horas previas en las cuales pudo haber estado contagiando también”.

“Tanto él como sus compañeros se encuentran en buen estado de salud, sin necesidad de hospitalización ni nada por el estilo, pero obviamente mantienen el aislamiento”, cerró Petrina.