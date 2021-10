Joven golpeado en la serenata, terminó hospitalizado, su madre denuncia abandono

Ocurrió en las primeras horas de este jueves, en el momento en que terminaba la serenata, fue golpeado por dos jóvenes que lo dejaron inconsciente, pero no recibió atención de la seguridad ni de la ambulancia que estaba en el lugar.

Una madre de uno de los pibes que participó en la noche del miércoles, madrugada del jueves en la serenatas de egresados que organiza la Municipalidad de Rio Grande, denunció que su hijo fue golpeado por otros dos chicos, dejándolo inconsciente, siendo socorrido por sus compañeros y que ella misma lo tuvo que llevar al hospital.

La bronca de esta mamá se ve potenciada por la pasividad según sus dichos, de la seguridad de los organizadores, detallando los hechos, «En el playón de patinaje a la salida de la serenata, le pegaron entre dos chicos a mi hijo, nadie hizo nada, los que los auxiliaron fueron sus mismos compañeros, mi hijo quedó inconsciente de los golpes, de las patadas que le dieron en la cabeza. Los mismos compañeros lo levantaron, lo trasladaron a la casa de su papá, cuando me avisaron lo fui a buscar y de ahí lo llevé al hospital».

Dijo además, que su hijo «participó de la serenata, es egresado. Le pegaron porque él quiso separar a unos chicos que estaban por pelear, vino uno le pegó y cuando cae le empezaron a pegar, incluso estaba ya inconsciente cuando le pegaron en la cabeza. Los compañeros cuando vieron eso sacaron a los pibes que lo agredieron y por lo que me dicen los chicos, la seguridad del lugar no hizo nada ni lo asistió la ambulancia, en esos momentos se estaban retirando la gente de Defensa Civil y tampoco nadie hizo nada».

«Mi enojo es por eso, para que hay tanta seguridad si no van a cuidar a los chicos, porque lo que hacen, para mi eso no es cuidar, dejar un chico tirado no es cuidarlo, para mi es abandono. Supuestamente ahí había ambulancia, pero al hospital lo tuve que traer yo».

Cuando llegó al hospital, expresó que «lo pusieron en observación, le hicieron la tomografía y así estuvo hasta las 11 de la mañana cuando le dieron el alta. Tiene la cara completamente golpeada, la nariz rota y el golpe que tiene en la cabeza que fue lo que lo desmayó».

Consultada por si su hijo había tomado bebidas alcohólicas, la madre no dudó en decir que, «todos estaban alcoholizados, incluso mi hijo, y se perfectamente que dejan entran botellas con alcohol, tienen permitido llevar bebidas alcohólicas, no mucha cantidad, pero tienen permitidos, es más, he leído que le dejan llevar bebidas preparadas en descartables o algo así, en notitas que mandaban, pero no podían llevar en cantidad».

Finalmente esta madre dijo que no es una simple denuncia mediática, si no que «voy a hacer la denuncia policial por lo que pasó, pero quiero que todos sepan lo que está sucediendo».