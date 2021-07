Jornadas de Castración de mascotas en el Barrio KYD

Personal de la Dirección de Zoonosis, de Atención al Vecino y de la Subsecretaría de Participación Comunitaria de la Municipalidad de Ushuaia, llevaron adelante un trabajo de difusión en los barrios del macizo KyD sobre la jornada de castración masiva de mascotas que tendrá lugar el viernes 30 de julio, de 8 a 18, en el SUM de ese sector de la ciudad.

El coordinador Territorial de Políticas Sanitarias, Lisandro Fonrradona, precisó que “pudimos hablar con los vecinos, puerta a puerta, para explicarles en qué va a consistir la jornada que vamos a llevar adelante este viernes, en la que se realizará una castración masiva en los quirófanos que se van a instalar en el SUM del KyD”.Además, dijo el funcionario, “dialogamos sobre la importancia y la necesidad de castrar a las mascotas no solo por una cuestión de control poblacional, sino también porque es beneficioso para la salud de las mismas ya que la castración previene el cáncer de mamas, de útero y de próstata”.

“También informamos a los vecinos sobre los servicios que presta la Dirección de Zoonosis y que son totalmente gratuitos, y nos acompañó una profesional veterinaria para que charlara con ellos sobre cualquier duda que tuvieran”, amplió.

Fonrradona consideró que “fue una jornada muy productivo en el marco de un despliegue territorial muy importante que realizó el Municipio en este sector de la ciudad”.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Municipio, Guillermo Navarro, aportó que durante la recorrida “realizamos un relevamiento de la cantidad de mascotas, tanto perros y gatos, que tienen los vecinos de cara a la jornada de castración masiva”.

En ese relevamiento “también tomamos los datos de los vecinos y mañana jueves la gente de Zoonosis se va a comunicar con ellos para definir el horario en el que deben acercarse con las mascotas” al SUM del KyD, mencionó.

Finalmente, Navarro manifestó que “en los casos que los dueños no tengan movilidad o no puedan llevar a los animales a los quirófanos, la gente de Zoonosis se va a acercar para buscar las mascotas y, una vez repuestas de la intervención, las van a llevar nuevamente a su domicilio”.