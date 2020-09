Jorge Cuello sobre el pequeño Franco: “ya tomé conocimiento y tengo comunicación con la mamá, voy a hacer todo lo posible”

Recientemente se conoció a través de las redes sociales y de los medios la situación de Yessica Piñeira de la ciudad de Tolhuin, una joven mamá que reclama no haber recibido la cobertura ni asistencia social en relación a la problemática de salud de su hijito Franco de 3 años quien tras haber sido operado tiene una colostomía que requiere de costosos cuidados.

Al respecto Fm Fuego dialogó con el encargado de la delegación de Río Grande de la obra social OSPIM, Jorge Cuello, quien aseguró que la obra social está funcionando y que va a llevar a cabo el acompañamiento que corresponde a Franco: “yo ya tomé conocimiento y tengo comunicación con la mamá, voy a hacer todo lo posible para que no le falten las bolsitas, los parches ni las cremas para las curaciones que tiene que tener”.

Sostuvo que hasta el momento la familia no había presentado la documentación para recibir la cobertura “hay pasos que seguir, yo tengo que hacer lo que me exige la obra social de Buenos Aires, presentar documentación, el padre nunca me hizo llegar ninguna receta del niño cuando el estuvo internado en Río Grande” y agregó “de Franco sólo tengo 3 tickets para hacer el reintegro de las bolsitas, sólo sé que está operado pero nunca me presentaron ni un diagnóstico ni una historia clínica”. Destacó que “si no presentan un pedido médico, no sé que se tiene que cubrir”.

Afirmó que de presentarse correctamente toda la documentación requerida “la obra social se hace cargo al 100% de las bolsitas, porque es una criatura y es de primer necesidad”, explicó que se adquieren las bolsas y luego le serán enviadas. Aclaró que debido a la pandemia las oficinas de la obra social están cerradas sin embargo remarcó que “todos conocen mi número y saben que me llaman y estoy” y destacó que la situación se debió a que no tenían conocimiento del caso “la obra social no hizo la vista gorda, yo no puedo cubrir algo de lo que no tengo pedido médico, tienen que presentar algo”.

Asimismo, contó que el día jueves se comunicó con la familia y que “recién ayer me enviaron la historia clínica y el pedido médico de la doctora, yo le solicite que la envíen en un sobre por medio de la policía, ayer la enviaron por WhatsApp”.

