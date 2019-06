“Impulsaremos el ingreso por concurso al Municipio y terminaremos con la precarización laboral”

El candidato a Intendente por Ser Fueguino (Lista 90), Paulino Rossi y el candidato a concejal, Francisco Ibarra, hablaron sobre los diferentes proyectos para la administración pública municipal y coincidieron en la irregularidad en el ámbito laboral del Ejecutivo,que afecta a los trabajadores: “Hay personas que tienen un plan crónico, y están a la expectativa del humor de un jefe político de turno. Queremos revertir esto y por eso vamos a elevar la calidad institucional con el ingreso por concurso y regularizando la situación de quienes hoy están precarizados”, coincidieron.

Durante una entrevista radial, ambos candidatos por la Lista 90, se presentaron ante la audiencia y el actual concejal, Paulino Rossi, comentó cómo convenció al doctor Francisco Ibarra, quien se desempeña en el ámbito privado, a dedicarse a la función pública: “Conozco a Francisco y es un profesional muy destacado por lo que sabe. Conoce el Municipio porque trabajó en el área legal mientras yo lo hacía en el área contable y sé de su capacidad. Será una seguridad saber que cuando deje la banca habrá dos personas que valen mucho, a quienes aprecio y que ayudarán a los vecinos de la ciudad con su profesionalismo en la gestión, Fermín Randón y Francisco Ibarra”, señaló Rossi.

Por su parte, el doctor Ibarra expresó: “La verdad no tenía pensado esto. Paulino, con quien somos amigos y hemos trabajado muchos años, me convenció y hoy lo veo de otra manera, estoy muy enfocado en esto. Intentaré llevar mi experiencia en lo privado a lo público. Yo tengo mi estudio y sé lo que cuesta ganar el dinero, tener que pagar sueldos y mantener un negocio. Los políticos muchas veces pierden el valor de las cosas y nosotros queremos hacer las cosas de la mejor manera para nuestros vecinos y esta hermosa ciudad, que hace 21 años me recibió como un abogado que iniciaba su carrera y quiero devolver todo ese cariño que le tengo a Río Grande con mi trabajo”.

Ibarra, un experto en autonomía municipal

El doctor Francisco Ibarra asesoró al edil Paulino Rossi en diferentes ordenanzas, que tuvieron alto impacto en la administración pública local: “Francisco es un crack en lo que respecta Derecho administrativo y autonomía municipal. Cuando el ex gobernador Colazo hizo una retención de fondos al Municipio y luego fue destituido, él fue uno de los abogados junto al doctor Garay, que hizo el desarrollo jurídico en el Ejecutivo. Cuando estuvimos en el Concejo Deliberante, logramos con una ordenanza no adherir a la ley provincial que obligaba a un descuento para el fondo solidario, y de esta forma no se le tocó un peso a los empleados municipales”, dijo Rossi.

“Cuando fue lo del impuesto inmobiliario, vinieron un montón de juristas a hablar sobre autonomía pero fue Francisco quien hizo la ordenanza”, sentenció el actual edil.

“Vamos a garantizar la calidad institucional”

Así lo señaló el doctor Ibarra, quien se preguntó: “¿Por qué hay que ser amigo o militante de un partido para ingresar al Estado? Veamos el tema de concurso y la forma de generar mayor transparencia. Tenemos que garantizar que una vez ingresado a la administración, también haya una carrera administrativa”, indicó.

Por su parte, Rossi agregó: “Hay una realidad que duele hoy y nosotros queremos cambiar algo funcional al arco político. Acá no podemos tolerar una ola de empleados públicos por hacer campaña. El más capacitado ingresará y quien cumpla con los requisitos, se capacite y busque mejorar serán los jefes. Yo no quiero a mis amigos repartidos en la función pública, quiero a los mejores en mi equipo y cuento con el acompañamiento de Francisco para llevar adelante este salto de calidad para el Municipio”.

“Hay una precarización dentro del Estado, gente cobrando planes hace años. El día uno lo reinsertaremos en el mercado de trabajo, porque no podés tener un plan crónico. También está el tema del facturado, que depende del humor del jefe político, trabaja igual que un empleado pero no tiene recibo de sueldo. Queremos terminar con estas situaciones”, comentó el candidato a intendente.

Cómo último mensaje a los vecinos, Ibarra dijo que “es un honor estar en esta contienda y poder representar a los ciudadanos de Río Grande, y voy a poner todo al servicio de la comunidad”, mientras que Rossi manifestó que “les envió un inmenso agradecimiento a todos los vecinos que conocimos y aprendí que los más importante es escuchar, dialogar, tener la capacidad de disentir y creo que esa es la principal cualidad que debo tener como intendente de la ciudad”.

