Ibarra: “Es inaudito que por los medios se publique más de lo que hay en las actuaciones”

El abogado patrocinante de Gustavo Melella declaró que “es un hecho inaudito, no he viso en 20 años de profesión que por los medios se publique más de lo que hay en las actuaciones”. Confirmó que aún no existe imputación.

“Hoy es nuestra presentación, en el día de la fecha el Intendente me ha designado como abogado, he aceptado el caso recién y hemos solicitado copia de las actuaciones para poder ejercer una defensa acorde. En ese momento analizaremos las actuaciones y haremos una presentación” señaló ante la prensa el abogado Francisco Ibarra.

Si bien se trató solo de una presentación de designación de abogados, el letrado comentó que “es inaudito, no he visto en 20 años de profesión que por los medios se sepa más de lo que hay en las actuaciones”.

“Es inaudito que las supuestas víctimas y los representantes de esas víctimas hagan esta exposición pública y presenten a las supuestas víctimas, cuando se supone que se debe resguardar la intimidad de estas. Hoy son estrellas mediáticas y los supuestos audios que se emitieron, que también deberían ser resguardados por la propia intimidad, todo lo contrario, han sido publicados y, por lo que tenemos entendido, por el comunicado que se dictó desde el mismo Poder Judicial, ni siquiera han sido incorporados al expediente. No sabemos de la autenticidad, de la veracidad o si se trata de audios editados” se explayó Ibarra.

“Vamos a hacer todas las presentaciones porque todo lo actuado en materia de obras públicas, sobre la base de lo que se me acercó y pude estudiar en el ámbito administrativo, está todo debidamente reglamentado” explicó el abogado y agregó que “desde el análisis que hice de los expedientes administrativos no veo ninguna clase de irregularidad, es más, no encuentro ninguna clase de vinculación, desde el punto de vista de la primera denuncia en lo que se refiere a la cuestión sexual con lo que se refiere a la cuestión de obras públicas”.

Con relación a la causa, indicó que “se nos informó que hay un dictamen fiscal que dice una cosa y un dictamen fiscal que dice otra completamente distinta, será objeto de análisis y si es necesario haré la presentación desde lo jurídico”.

Finalmente, el letrado aseguró que “desde lo jurídico no puede existir todavía ninguna clase de imputación, porque quien lo debe resolver es el Tribunal. Lo que existe es un requerimiento que deberá ser analizado por el Tribunal, teniendo en cuenta que hay otro requerimiento que indica lo contrario, y en base a eso, si el Tribunal considera que estamos frente a la posible comisión de un hecho, nos notificará y ejerceremos nuestro derecho a defensa”.

