Harrington, sobre los allanamientos: “Confío en las situaciones que se dan en el marco de la administración, después todo lo demás son meras especulaciones”

Luego de emitir su sufragio el día domingo, el intendente de la ciudad de Tolhuin se mostró conforme con la cantidad de gente que se acercó a votar y habló sobre los distintos temas que atañen a la localidad, como las Obras Públicas, los allanamientos en la ciudad, el tema de los perros sueltos, entre otros.

En relación al fin de la veda invernal y el comienzo de las obras públicas, el Intendente comentó que “se habilitaron algunos trabajos en obras que no requieren hormigón, después del 15 de septiembre estaríamos ya en condiciones de arrancar con otra clase de obras. Hace unos días comenzó todo lo que es el tendido pluvial de Los Ñires, se sigue también con la construcción de la escuela experimental y en los próximos días comenzarán el resto de las obras. Estimamos que después del 15 de septiembre estaríamos a toda marcha”.

Luego, Harrington se refirió al proyecto enviado al Concejo Deliberante sobre la autorización para la compra de 10 camionetas por parte del Ejecutivo, iniciativa que pasó a comisión y aún no fue tratado: “Estimo que el Concejo Deliberante querrá ponerle más suspenso a la situación por decirlo de alguna manera. No me parece un proyecto que tenga demasiado debate hoy por hoy. Pero bueno, siempre soy respetuoso de la casa legislativa que tenemos y esperemos que se pueda trabajar con total prudencia”.

Al ser consultado sobre los distintos allanamientos en la localidad, incluido el Municipio, el Intendente explicó que “nosotros desde el primer momento que nos enteramos por los medios de la denuncia nos pusimos a disposición de la Justicia y así lo hicimos cuando nos notificaron del allanamiento. Estamos a disposición. Queremos que esta situación se resuelva lo más rápido posible para poner blanco sobre negro y aclararlo, para tranquilidad nuestra y de los vecinos y que sigan confiando en esta gestión”.

“La verdad que es llamativa la denuncia. No puedo conocer efectivamente todos los procedimientos que generan una compra porque no pasan por la Intendencia. Confío en las situaciones que se dan en el marco de la administración, después todo lo demás son meras especulaciones. La causa está en la Justicia y ellos resolverán qué sucederá para adelante”, agregó.

Con respecto al tema de los perros sueltos, Harrington destacó que “no quedó en la nada” y que “a lo largo de la gestión venimos trabajando en lo que se refiere a tareas de castración, desparasitación y demás. Después pasa exclusivamente por una responsabilidad de quien tiene a su mascota. La problemática del perro suelto no es una problemática de exclusividad del Municipio, es un problema de toda la sociedad de Tolhuin. Nosotros debemos hacer un mea culpa como vecinos y empezar a corregir aquellos hábitos que tenemos que nos permitan afrontar un problema con responsabilidad. La solución no es envenenar perros, la solución es la tenencia responsable de cada vecino y que se continúe con los trabajos que venimos realizando de desparasitación, castración y concientización”.

Por último, el Intendente habló sobre los preparativos para el cumpleaños de Tolhuin el próximo 9 de octubre: “Estamos viendo cómo evoluciona todo con el tema de la pandemia. Hoy el estado de emergencia sanitaria sigue, quizás los números son más alentadores y el avance del plan de vacunación así lo hacen también, pero no hay que relajarse y hay que seguir trabajando con prudencia. Ya las diversas Divisiones y Secretarias están organizando lo que van a ser los festejos, los cuales van a ser medidos porque la situación así lo requiere. En los próximos días se va a conocer el calendario”.