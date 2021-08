Harrington: “Lo último que uno quiere es aplicar un sistema de multas por perro suelto, pero las circunstancias nos llevan hoy a tratar de tomar otras determinaciones”

El Intendente de Tolhuin habló sobre la problemática de los perros sueltos en la localidad y de la posibilidad de implementar un sistema de multas ante la falta de conciencia y responsabilidad individual de gran parte de los vecinos con respecto a sus mascotas.

“Quizás el único responsable para el común denominador de la sociedad siempre es el Municipio y nosotros no nos corremos de la responsabilidad que tenemos. Creo que hemos venido haciendo en este tiempo un esfuerzo importante para poder contratar un veterinario más, por hacer las castraciones, chipear, desparasitar. Hemos movilizado el área hacia los barrios y hemos trabajado mucho tiempo en todo concepto”, comentó Harrington.

En ese sentido, expresó que “entendiendo la situación, lo último que uno quiere aplicar es el sistema de multas para el tema de los perros sueltos, pero todo el esfuerzo que el Municipio ha hecho se ve empañado por la situación que pasó el fin de semana pasado”.

Asimismo, el Intendente explicó que “hoy habrá que replantearnos varias cosas, entre ellas tratar de potenciar aún más el área, siempre que se pueda presupuestariamente. Hay que incorporar obviamente vehículos, cuestión que estamos viendo y que necesitamos, pero además vamos a tener que buscar alguna otra metodología que nos permita sacar al perro suelto de la calle, que si el perro está chipeado poder identificar al propietario y hacerle la multa que le corresponda”.

“Creo que es un lugar al que nosotros no queríamos llegar, pero las circunstancias nos llevan hoy a tratar de tomar otras determinaciones. Uno siempre apela a la conciencia y la responsabilidad individual y la verdad que eso no se dio; hemos naturalizado en Tolhuin el perro suelto. Muchas veces ese perro suelto tiene dueño y no se hace siquiera responsable”, agregó.

En esa misma línea, Harrington concluyó: “Hace mucho tiempo que la problemática viene persistiendo y creo que es el momento de empezar a tomar otra clase de decisiones que nos permitan combatir esta situación y que cada uno se haga responsable de la parte que le toca. Al vecino que deja a su perro suelto se le cobrará la multa y el Municipio tendrá que hacerse responsable de las situaciones que se den en diferentes cuestiones”.