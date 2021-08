Harrington: “El trabajo se tiene que encarar para que la solución no sea envenenar perros como hemos visto estos últimos días”

El Intendente de Tolhuin se refirió nuevamente al tema de los perros sueltos y las reuniones que se vienen realizando para encontrar la mejor solución a este problema tan recurrente de los vecinos. Además, fue contundente al indicar que la solución no está en envenenar a los perros sino en la responsabilidad de todos los actores de la comunidad.

“Le comentamos a Patitas una iniciativa que queríamos encarar con el Municipio pero ellos no están de acuerdo, sobre todo con el refugio transitorio. Después, charlamos con el Concejo; ellos nos dieron su perspectiva y nosotros compartimos la nuestra, comprometidos a seguir trabajando para poder encontrar una solución entre todos”, explicó el Intendente.

Por otra parte, indicó que “también tuvimos una reunión más que interesante con los gestores ambientales, quienes ya están haciendo un trabajo de campo y de relevamiento, no sólo del perro suelto, sino también de cuáles son los lotes que tienen cerco y tienen mascota y cuáles no, además de otros datos de importancia”.

“Yo creo que con ellos vamos a poder avanzar más puntualmente de cómo enfrentar esta problemática que tenemos hoy todos los tolhuinenses”, agregó.

Por último, Harrington destacó: “Los vecinos de Tolhuin han manifestado su preocupación y todo este trabajo se tiene que encarar para que la solución no sea tener que andar envenenando perros como se ha dado estos últimos días. De todos los planteos, me parece el peor de todos e invito a aquellos que llevan adelante estos procesos que dejen de hacerlo porque no es la manera; esto se afronta con la responsabilidad de los vecinos, del Municipio y de todos los actores de esta comunidad”.