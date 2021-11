Gustavo Melella: «Los que estuvieron antes, hoy hablan como si fueran los salvadores y a nosotros nos hundieron».

Así lo expresó el Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella en FM FUEGO, en una entrevista exclusiva, entre tantos de los temas abordados. Aquí los detalles.

ANUNCIO DE INVERSIONES DE LA EMPRESA ROCH

«Roch y las empresas que componen el grupo, nos comunicaron ayer (jueves) una inversión muy importante, no sólo por el monto de dinero, sino porque significa que la actividad de hidrocarburos, petroleras y gasíferas se pone en marcha nuevamente. Eso de volver a explorar, es traer equipos de última tecnología que desde algún tiempo no llegaban a la provincia, implica más trabajo para el sector y la posibilidad de descubrir nuevos pozos para el desarrollo hidrocarburífero de la provincia, sin dudas es muy bueno».

A su vez, el Mandatario Provincial destacó «Dentro de poco tiempo vendrán más buenas noticias de este sector, se viene trabajando arduamente desde la Secretaría de Hidrocarburos para que puedan concretarse. Significan nuevas inversiones, más generación de empleo, significa desarrollo y objetivos que durante muchos años se fueron buscando».

YPF: DEL ABANDONO A UN FUTURO CON INVERSIONES

«Nosotros fuimos muy críticos con la falta de inversión en la provincia de YPF, cuando asumimos, esta empresa con la gestión del gobierno anterior adoptó una posición de abandono de la provincia, recuerden que se había roto un cargadero y no les interesó repararlo. Le hicieron perder plata no sólo al estado provincial en regalías sino que perjudicó a las otras empresas, hubo mucho abandono de YPF y comparto lo que dijo el sindicato, le planteamos a esta empresa que demuestre inversiones, movimientos en las áreas que tiene en la provincia si es que le interesan».

Asimismo adelantó «Ahora nos respondieron que van a empezar con exploraciones, es una muy buena señal para la provincia, lo importante es que YPF va a seguir apostando, invirtiendo y que esto va a generar más puestos de trabajo».

En ese sentido, el Melella consideró que «Hay acciones que vienen desde hace tiempo, apenas ganamos las elecciones nos juntamos con la empresa Total, con Roch, les dijimos cual era nuestra mirada sobre hidrocarburos, le queremos dar decididamente valor agregado al gas y el petróleo. Se ha venido trabajando muchísimo en este sentido y hay acciones concretas que todavía no las hemos anunciado porque estamos en el medio de un proceso electoral y no está bueno que se confunda, que se hagan anuncios que después no se concretan.

TERRA IGNIS

«Es la gran posibilidad de la provincia, tenemos ofrecimientos de empresas privadas que quieren invertir en la exploración y explotación. Si uno tuviera la empresa del estado, esas áreas son de la provincia y se asocia de una manera directa, y la realidad que es sin poner un peso, poner solamente el recurso natural, en vez de otorgárselo en su totalidad a otro para que haga su trabajo, su negocio, la empresa del estado participaría en dirección hacia donde quiere ir el desarrollo».

Además aclaró que «Lo he vuelto a charlar con los legisladores, en estos días lo vamos a volver a hacer, porque si se nos pasa esta posibilidad es como si se pasara el tren. Si hubo malas experiencias en el pasado, habrá que corregir los errores, esta es una gran posibilidad para la provincia, para el desarrollo, para el crecimiento y que el estado lo único que sea concesionar, después supervisar, ya en el mundo esto no tiene sentido, muchas provincias han hecho empresas del estado con excelentes resultados».

El Gobernador adelantó que «Vamos a presentar este proyecto nuevamente y si no avanza será una gran oportunidad que habremos perdido, pero realmente el Estado no puede mirar más de costado el tema de los hidrocarburos, tiene que participar del negocio».

Y aseguró «Hemos reformulado el proyecto en base a las observaciones que se han hecho, vamos a tener reuniones con los legisladores, para presentarles el proyecto, que se dé el debate y una decisión final».

DIGITAL FUEGUINA – BRIGHTSTAR – AMBASSADOR

«Son situaciones distintas. El caso de Brightstar es distinto al de Digital Fueguina y Ambassador. La verdad es que Brightstar decide un día no seguir con la parte electrónica, no sólo en Argentina si no, en el resto del mundo y vende sus acciones. Se las compra el grupo Mirgor produciendo para LG, que a su vez a los seis meses deja de producir a nivel mundial, Mirgor sostuvo la producción mientras pudo».

En esta misma linea el Mandatario indicó «Volver a tener productos, de otras marcas no es de un día para otro, también hay que tener en cuenta que esta compra de acciones la tiene que aprobar una comisión del gobierno nacional quien verifica que no haya monopolio y todavía no ha dado la aprobación para que Mirgor sea dueño de Brightstar y esto también es un problema.

«Estamos trabajando pidiendo una excepción a la Secretaría de Industria, para ver si se puede llegar a producir algún otro producto en busca de obtener estabilidad».

Y agregó «Pero también hay otro problema que es a nivel mundial de logística a causa de la pandemia hay falta de insumos que se utilizan para la producción y los que no, tardan en llegar».

En cuanto a la situación de Digital Fueguina y Tecnosur expresó «El tema de Digital Fueguina es distinto, se trata de abandono por la parte de la empresa. Hicimos una reunión entre la gente de Garbarino, estuvieron delegados de la empresa Digital Fueguina, también la gente de Newsan por la producción del Fason, nosotros venimos acompañando en lo que podemos a los trabajadores, la provincia va ir aportando fondos para poder volver a producir este Fason hasta tanto se pueda dar la compra».

«Ambassador es otra situación distinta, está en concurso de acreedores, la provincia ha hecho una propuesta, hay una empresa del sector también interesada. Mientras se respete a los trabajadores en las condiciones que corresponden, la provincia va a acompañar».

Y aclaró «Son todas situaciones distintas y se está trabajando para que no se pierdan los puestos de trabajo, para poder reactivar, pero hay situaciones que son complejas y exceden a las propias industrias, a los trabajadores, al gobierno de provincia, como es el caso de LG, que un día decidió no producir más en la argentina».

MODIFICACION AL DECRETO DEL SUBREGIMEN / TEXTILES

«Quiero resaltar que la extensión del subrégimen es muy bueno en general. Son 30 años y si fueran solamente 15, es la mayor extensión que ha habido, algunos dicen 15 años nada mas? pero antes fueron por menos. La Generación de este fondo para el desarrollo de nuevos emprendimientos, la posibilidad de exportar es muy bueno».

«Con respecto a las textiles, hemos pedido al Gobierno Nacional, la incorporación de la misma medida al sector textil que al resto, lo he hablado con los trabajadores y con los empresarios, modificando los procesos productivos que hayan que modificar, hay cosas para mejorar. La gran mayoría tiene muy buenos procesos productivos, que muchos desde Buenos Aires desconocen y critican, pero hay otros procesos que hay que mejorar».» La realidad es que hay una competencia muy grande con empresas del continente que hacen mucha presión, pero bueno lo cierto es que el Ministro de Producción de la Nación, el Secretario de Industria de la Nación, el Gobernador de la Provincia, la Ministro de Producción no somos empleados de nadie, somos servidores públicos por lo que debemos responder al desarrollo.

Lo que queremos es que se considere, que vengan y se la conozca a la industria textil, que las prórrogas para este sector no sean por dos o tres años, sino que en períodos más largos».

REBROTE A NIVEL MUNDIAL DE COVID 19

«Hay diferencias de hemisferios, en Tierra del Fuego nos acostumbramos a cuidarnos y gracias a un gran plan de vacunación no hemos tenido esa segunda ola que tuvo el resto del país. Después tuvimos una temporada récord de turistas nacionales, pero no se pedía PCR, no se pedía si la gente venía vacunada y no tuvimos casos, avanzando muchísimo en la vacunación. Hoy viene el turismo internacional con todas las restricciones, con los protocolos que establecen PCR y vacunas.

Melella aseguró «Tierra del Fuego es la provincia que más alto porcentaje de población tiene vacunada con dos dosis, es más, ya empezamos con una tercera dosis a los que les corresponde. Es cierto, no es para tirar manteca al techo, no es que la pandemia se terminó, tenemos que seguir cuidándonos pero estamos tranquilos, porque se respetan muchísimos los protocolos».

ELECCIONES DEL PROXIMO 14 DE NOVIEMBRE

«Lo que uno desea es que las elecciones sean en paz como no tengo dudas que así será. Desde la mirada que tenemos de país y de provincia que queremos, desea el acompañamiento a nuestro proyecto, porque más allá de la pandemia, de a poco la provincia y el país se empieza a recuperar. Hay cuestiones para trabajar, como el proceso inflacionario que golpea muchísimo, pero nuestra provincia de empieza a recuperar.

Tierra del Fuego es la provincia que ha generado en términos porcentuales mayor empleo registrado, tenemos que seguir avanzando, todos los logros lo ha hecho un modelo de país. Los que estuvieron antes, hoy hablan como si fueran los «Salvadores» a nosotros nos hundieron, en Río Grande destruyeron la industria, preferían las importaciones, que se compre en Punta Arenas en vez de apostar a la industria nacional. No es un discurso político, se perdieron más del 50% de los puestos de trabajo en la industria electrónica, perdíamos puestos de trabajo todos los días en los comercios. Era intendente y me acuerdo como los taxistas y remiseros me decía como había caído el trabajo. Hubo una decisión en ese momento del ex presidente Macri de abrir las importaciones y que industria de Tierra del Fuego no servía, eso fue claro, los tarifazos. No tenemos que perder memoria, pueden estar enojados porque Alberto es más o menos simpático puede ser, pueden enojarse con el gobernador por haber mandado a la casa a todo el mundo una semana antes en la pandemia puede ser, pero la realidad es que nosotros queremos este modelo de país, producimos los respiradores que Argentina necesitaba para que no le falte a nadie, trajo vacunas para todo el mundo. Hubo vacunatorio VIP? Sí, pero en Buenos Aires, en Tierra del Fuego no, y el Gobierno Nacional repartió equitativamente las vacunas a todas las provincias.

«Ahora, nos tocó una pandemia y un endeudamiento atroz. El gran problema de Argentina es la deuda, el FMI, hay que pagar millones de dólares que no tenemos, nos endeudaron con una facilidad increíble de por vida y hoy hablan como si nada, pienso que son muy inconscientes o son muy mentirosos. Han endeudado el país en beneficio de ellos, se llevaron toda la plata afuera, la situación es muy compleja, por eso digo que, cuando vayamos a votar, por más enojados que estemos, miremos para atrás, recordemos lo que pasó, no tengamos memoria muy corta».

«Por ahí nos enojamos, por la inflación, por la pandemia, pero hay que poner todo en la balanza, se hizo mucho, se utilizaron muchísimos recursos, a veces compramos las cosas que suceden en Buenos Aires y no son nuestras, y son los mismos que después nos destruyen, por eso reflexionemos, dejemos la bronca y el enojo de lado y pongamos todo en la balanza, porque volver hacia el pasado, donde realmente nos destruían, no nos querían ni nos quieren, ni hablar de la soberanía, los fueguinos sentimos que las Malvinas son nuestras y para ellos no, lo han dicho muchos referentes de ellos, son los primeros en salir a quejarse por el subrégimen industrial».

«A veces escucho algún referente de Juntos por el Cambio en la provincia que están en contra del subrégimen, usan un discurso para quedar bien con el sector textil, pero son voceros de sus jefes, porque los que hoy comandan Juntos por el Cambio no quieren la industria de Tierra del Fuego».

En esta misma linea el Gobernador reflexionó :»Tengamos cuidado con eso, no vaya a ser cosa que hagan alguna maniobra para que perdamos todo, hay que acordarse cuando decían que Tierra del Fuego retrasaba el desarrollo tecnológico y que hacía encarecer los productos, todo mentiras» finalizó.