Guillermo Fernández: “La gente ha aprendido en los últimos años que las políticas neoliberales han atentado contra el nivel de vida y contra el bienestar de todos los fueguinos y las fueguinas”

En diálogo con FM Fuego, el Secretario de Finanzas de la provincia y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos habló sobre el fin de esta primera parte de la campaña y de las necesidades más expresadas por los vecinos.

“La verdad que estamos muy contentos; hemos trabajado en la campaña dentro de los protocolos de la pandemia. Nosotros en particular estamos pensando en el mes de noviembre dado que vamos a las PASO con una lista de unidad y no se define interna en el Frente de Todos”, indicó el funcionario.

En relación a las recorridas por los barrios y las necesidades de los vecinos, Fernández explicó que “hay una necesidad muy grande” y que “la gente está concentrada en sus cuestiones cotidianas y esto es entendible; hay situaciones de peso que están atravesando a Tierra del Fuego hace años como la falta de empleo y la dificultad para poder acceder a una vivienda o un terreno en base a los precios tan elevados que existen. También hay cuestiones que hacen a la necesidad de mayores servicios públicos, más agua y cloaca, más electricidad y, por sobre todas las cosas, mayor accesibilidad. La gente está abierta a la propuesta y sobre todo están conscientes del país que quieren, me parece que eso queda muy claro. El Frente de Todos resume la pluralidad y expresa la necesidad de todos y todas”.

En ese sentido, señaló que “tenemos claramente un desafío con respecto al acceso a una vivienda o terreno a un precio accesible. El Gobernador ya ha anunciado viviendas para construir a partir de este año, así como también lo ha hecho el Gobierno Nacional. En este sentido, la propuesta electoral del Frente de Todos da por sentado el hecho de que esta es una de las cuestiones que más se han visto dañadas en estos últimos años. La propuesta está en poder contribuir y destinar todos los esfuerzos desde el Congreso y la Nación para satisfacer esas necesidades”.

Con respecto a la prórroga del Subrégimen de Promoción Industrial, el funcionario manifestó que “hay una imperiosa necesidad de que se defina el contexto económico y regulatorio sobre la que se va a desarrollar la actividad económica, la cual nosotros pretendemos que se desarrolle en Tierra del Fuego. El Gobernador Gustavo Melella ha presentado un plan de desarrollo apenas inició su gestión y lo cierto es que esa Ley es una necesidad que se ha planteado. También se han planteado esquemas distintos que tienen que ver con la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego, al amparo por supuesto de dicha regulación. El Gobierno Nacional ha comprendido la necesidad de la Ley y en eso estamos trabajando”.

“Nosotros necesitamos una ley a 40 o 50 años para darle previsibilidad a la inversión productiva, pero sobre todo un sendero claro de progreso a la comunidad de Tierra del Fuego”, remarcó.

Por otro lado, Fernández opinó que “la gente tiene bastante claro qué país quiere y, en ese sentido, cada elección es una confirmación del rumbo. También hay que entender que hay un clima de tristeza y apatía por todo lo que hemos pasado y del cual los proyectos políticos deben hacerse cargo. Entendemos que la gente ha aprendido en los últimos años que las políticas neoliberales han atentado contra el nivel de vida y contra el bienestar de todos los fueguinos y las fueguinas. La gente tiene claro que no quiere volver a esas prácticas”.

“En mi caso en particular, yo tengo una formación en ciencias económicas, he trabajado en la administración pública y en el sector privado y entiendo cuáles son las necesidades de la provincia desde el punto de vista productivo, no especulativo. Pienso en la necesidad de una banca pública solidaria, pero también en la necesidad de hacer una provincia accesible a todos y a todas”, agregó.

Por último, el precandidato a diputado nacional habló sobre el fin de esta primera etapa de la campaña y confirmó que “tenemos pensado realizar un encuentro a través de un Zoom para poder hacer una especie de cierre, con algunas palabras del Gobernador y algunas nuestras como candidatos”.