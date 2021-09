Guerrero: “El problema es que no los dejan pasar animales por ese sitio y es el único lugar de ingreso; es un tema de larga data, pero lo que es nuevo es el tema de los golpes” 

El Comisario Mayor dialogó sobre los inconvenientes sucedidos el día viernes donde trabajadores de una estancia fueron agredidos por personas que buscaban pasar ganado sin autorización y que terminaron rompiendo el candado de una de las tranqueras.

En ese sentido, Guerrero comentó que “se comunicó el propietario de la Estancia La Fueguina, la cual se ubica en la Complementaria A, dando cuenta de algunas personas que se encontraban traspasando animales vacunos sin autorización. El propietario se encontraba en Córdoba, así que luego se comunica conmigo el encargado de la estancia y me cuenta estas circunstancias, advirtiendo también que habían roto el candado de una de las tranqueras para poder pasar los animales”.

“La estancia queda a unos 63 km. Nos constituimos en el lugar con una comisión policial, pero no encontramos a nadie. De ahí, fuimos a lo que sería la otra estancia, la Estancia María Luisa, donde nosotros ya habíamos tenido denuncias cruzadas por parte del propietario con respecto a estas mismas circunstancias de traspaso de animales”, explicó.

Además, el Comisario Mayor indicó que “el encargado de la Estancia La Fueguina había dado cuenta de que habían sido agredidos tanto el encargado como el administrador de la Estancia María Luisa, así que nos fuimos a esa estancia que queda a unos 23 km. Uno de los encargados, el cual tenía lesiones visibles en el rostro, nos comentó las circunstancias”.

Asimismo, señaló que “ya nuevamente con señal en La Fueguina, hicimos las comunicaciones pertinentes al Juzgado, se identificó a los presuntos agresores, se trasladó a las dos víctimas a la Comisaría para constatar las lesiones leves y se hicieron todas las actuaciones correspondientes”.

“Es un tema de larga data, pero lo que es nuevo es el tema de los golpes. Lo que sucede es que no los dejan pasar animales por ese sitio y es el único lugar de ingreso. Yo en su momento me he juntado en la Comisaría con ambas partes, pero no llegan a un acuerdo, así que lo tendrán que ver a nivel judicial”, cerró Guerrero.